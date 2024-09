A két csapatnak ez lesz az első rangadója az NB III-as bajnokságban, a Bonyhádi Sportcentrumban 16 órakor indul útjára a labda. A majosi drukkerek szervezetten vonultak innen a Sport utcába, ahová félezernél is szurkolót várnak. A két kezdőcsapat is megvan már, a Bonyhád az Ipacs – Ladányi V., Bozóki, Márkvárt P., Babulják, Pál M., Ladányi P., Ikladi, Sajnovics, Kugler, Pintér M., a Majos pedig a Budzsáklia – Zsiga, Keresztes Z., Lőrinc D., Balog Á., Kovács L., Dávid Z., Stampfel, Abért, Hatvani, Sztankó összeállításban fut majd ki a pályára.

A majosi drukkerek zöld füstfelhőbe borították az utcát

Forrás: Máté Réka

A bajnokságban jelenleg a majosiak állnak jobban, 7 ponttal a kilencedik helyet foglalják el, a bonyhádiak 3 pontot gyűjtöttek eddig és a tizenharmadik helyen állnak. A két gárda legutóbb 2022-ben a megye egyben találkozott, akkor a Majos 2–0-ra nyert. Olvasóink szerint most is a majosiak győznek, 60 százalékuk véli így, a BVLC sikerére 22 százalékuk voksolt a szavazáson. A videó alatt a meccs kezdetéig ön is szavazhat!!!!