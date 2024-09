Három év után rendezett ismét felkészülési tornát a Fekete Gólyák, melynek meghívására a hozzá hasonlóan NB II-es Kecskeméti NKSE és a Szeged SE vett részt. Az új vezetőedző, Tatai Tamás irányította szekszárdiak első mérkőzésükön vereséget szenvedtek a kecskemétiektől, akik a következő találkozón az utolsó öt percben döntötték el a Szeged elleni összecsapásukat (30–28), bebiztosítva első helyüket a tornán. A második hely megszerzése volt a tét a Szekszárd–Szeged találkozón, amin leginkább az első félidőben jegyzett 9–0-s és 5–0-s sorozatával magabiztos sikert aratott a házigazda.

A Fekete Gólyák irányítója, Bognár Zsanett (labdával) gólkirálynői címet szerzett

Fotó: Mártonfai Dénes

A Fekete Gólyák csakúgy, mint 2021-ben, most is ezüstérmes lett hazai tornáján. A 22 találattal zárt Bognár Zsanett révén a gólkirálynői cím, Schell Gabriella személyében a legjobb kapusnak járó elismerés is Szekszárdon maradt. A legjobb játékos Jámbor-Herceg Réka (Kecskemét), a legjobb védekező játékos Kollár Fanni (Kecskemét) lett.

„Voltak hibák, de azért dolgozunk, hogy kijavítsuk és minimalizáljuk ezeket. Támadásban láttam szép megoldásokat, a védekezésben voltak gondjaink, de van még egy rövid időnk azt stabilizálni. Az új dolgok megismeréséhez és a találkozókon való alkalmazásához idő és türelem kell. A lányok szorgalmasan dolgoznak, a jövőben a mérkőzéseken már viszontláthatjuk az edzéseken gyakoroltakat” – fogalmazott Tatai Tamás, hozzátéve, hogy számukra nem pénteken, az NB I/B-től kiesett PEAC vendégeként kezdődik a bajnokság, sokkal inkább egy hétre rá otthon a Dunaújvárosi Kohász KA U21-es csapata ellen, addig pedig igyekeznek egy-két új dolgot begyakorolni, a hiányzóknak pedig lesz idejük felépülni.

Tatai Tamás talált pozitív és negatív dolgot is csapata játékában

Fotó: Mártonfai Dénes

FGKC Kupa, eredmények

Szekszárdi Fekete Gólyák KC–Kecskeméti NKSE 32–36 (15–18). V.: Drinóczi, Simon B. Szekszárd: Schell, Orbán E., Köbli, Kapás 4 (1), Dinnyés 1, Bognár Zs. 6 (1), Tompai, Vasas 5, Szentes 3, Farkas A. 8, Müller K., Pataki 5, Péti. A Kecskemét legjobb dobói: Jámbor-Herceg 14 (1), Vuletity 6, Hirmann, Mohacs 5-5

Kézilabda Szeged SE–Szekszárdi Fekete Gólyák KC 24–44 (8–24). A Szekszárd gólszerzői: Bognár Zs. 16, Vasas 8 (1), Farkas A. 7 (1), Dinnyés 3, Pataki 3, Szentes 3, Kapás 2 (1), Tompai 1, Müller K. 1, A Szeged ld.: Forgó N. 8, Fehér V., Kozserán 4-4