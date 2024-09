Bánki Ede, a Spurkerék (SMSE) elnöke büszkén számolt be arról, hogy az egyesület hét tagja is felállhatott a dobogóra. „Maximálisan elégedett vagyok mind a szervezéssel, mind a versenyzőink teljesítményével. Nagy reményekkel vágunk neki az utolsó fordulónak is.” – majd halkan hozzátette, hogy óvatos optimista, de bizakodással néz az egyesület a hatodik, utolsó forduló elé is.

A záró futamot két hét múlva rendezik Homokbödögén, ahol kiderül, hogy az SMSE versenyzői képesek lesznek– e mindhárom kategóriában a bajnoki címeket Szekszárdra hozni. Aki követi a versenyeket, az most biztosan tűkön ülve várja az eredményeket – mi pedig drukkolunk, hogy Szekszárd legyen a modellautózás hazai fővárosa!