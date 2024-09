„Nagyon felkészülten és koncentráltan jöttünk ki a mérkőzésre, ami nagyon fontos egy szezonnyitón, főleg egy olyan csapatnál, amelynek új edzője és sok új játékosa van. Ez az energia és a jó csapatmunka volt a kulcs a győzelemhez – kezdte értékelését Kosztasz Flevarakisz, az ASE trénere. – Most viszont csak arra tudok gondolni, hogy hogy van Dukes. Reméljük, nem súlyos a sérülése, különösen most, hogy csak négy légiós lehet a keretben. Reméljük, jól van, és tudunk a következő edzésekre és mérkőzésekre koncentrálni. Gratulálok mindkét csapatnak, a Honvéd is mindig küzd a végsőkig, de most mi voltunk a meggyőzőbbek. Köszönöm a szurkolóknak, akik elkísértek minket Paksról! A játékosok számára is nagyon fontos, hogy lássák és érezzék a támogatásukat.”

Az Atomerőmű SE edzője szerint a csapatmunka volt a siker kulcsa

Fotó: Molnár Gyula

A fővárosiak ellen 90–61-re megnyert szezonnyitón John Watson Chandler III 35 pontja mellett leszedett 13 lepattanót, a dupla-duplája mellett kiharcolt 9 fault és két-két labdát szerzett, illetve gólpasszt osztott ki.

„Ezen a mérkőzésen a védekezésbe és a támadásba is rengeteg energiát tettünk bele: jól zártunk hátul és jól dobtunk elöl. Az edzőnk azt kérte tőlünk, hogy játsszunk keményen, tegyük oda magunkat minden kétesélyes szituációban és a lepattanóknál. Ez megtörtént, a mérkőzés nagy részét kontroll alatt tartottuk” – fogalmazott a 26 éves amerikai irányító.

Tippmix Férfi NB I, az 1. fordulóban

Endo Plus Service Honvéd–Atomerőmű SE 60–91 (18–30, 19–18, 10–24, 13–19)