Házasodna a gazda: Vivien elsőként mondta ki a szekszárdi focibíró nevét

Már be is költözött a tordasi gazdasszony, Vivien házába a szekszárdi focibíró. A Házasodna a gazda című műsorban most jönnek az izgalmas pillanatok.

Rónai Gábor Rónai Gábor

Elsőként mondta ki a szekszárdi focibíró nevét a tordasi gazdasszony, Vivien, akinek a Házasodna a gazda keddi adásában arról kellett döntenie, hogy kivel szeretné folytatni az ismerkedést, és ki az, akivel nem. Lengyel Sándorról – aki az éjszakát már Vivien csákvári házában töltötte – azt mondta, hogy egy nagyon jófej srácnak tartja, és szeretné még jobban megismerni. Sanya nagyon örült a döntésnek, még egy puszit is adott Viviennek. A pár másodperces bejátszásban pedig elmondta, hogy jól esett neki a döntés, majdnem el is érzékenyült. Lengyel Sándor számára folytatódhat a Házasodna a gazda párkereső műsor

Fotó: RTL klub Vivien Sanya mellett Balázzsal és Attilával akarja folytatni az ismerkedést, Danitól és Zsolttól viszont elköszönt. Előbbitől azért, mert ő úgy jött a műsorba, hogy a munkája miatt pár napra el kell majd mennie, utóbbit pedig túl idősnek tartotta az ismerkedéshez. A három jelölt mellé a szerdai adásban újabb jelöltek érkeznek a gazdasszonyhoz, így biztosak lehetünk benne, hogy most jönnek csak az izgalmas pillanatok. A Házasodna a gazda című műsort minden hétköznap 21.30 órától kísérheti figyelemmel az RTL Klubon.