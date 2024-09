Szombat este egyből belecsap a lecsóba a sorozatban háromszoros bronzérmes Hőgyészi SE, amely a másodosztályba vágyó, emiatt pedig jelentősen megerősített PTE PEAC együttesét fogadja 18 órakor a tamási Vályi Péter Szakképző Iskola csarnokában (a hőgyésziek idén is itt játsszák majd hazai mérkőzéseiket). A vendéglátó ugyanakkor nincsen még csúcsformában, igaz, még nem most kell a legjobbját mutatnia a gárdának, ráadásul egy bajnokesélyes elleni szoros vereség is belefér talán.

Mikita Bencével a keretében egyelőre csak a felsőházat célozta meg a Hőgyész

Fotó: Kiss Albert

„Augusztus elején kezdtük a felkészülést és egy edzőmeccset játszottunk csupán, a másik csoportba feljutó Sárbogárdot vertük egy góllal. Ami probléma, hogy egyszer sem sikerült teljes csapattal készülnünk, azon a meccsen mindkét irányítónk (Mikita Bence, Vojkovics Gyula) hihiányzott, így azt a fiatal Széles Álmossal hoztuk le. Ami pozitívum, hogy a fiatalokat idén is be szeretnénk építeni, úgyhogy ez a szituáció kapóra jött” – fogalmazott lapunknak Héger Zsolt vezetőedző.

Ami viszont rossz hír, hogy munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudja vállalni a szereplést Pap Ádám, aki a siófoki csapat NB II-es edzője lett, míg a gólerős Szűcs Péter Ajkára igazolt, de kettős játékengedéllyel néhány mérkőzésen segíthet majd a hőgyészieknek elérni céljukat.

„A felsőházba jutást lőttük be, ennél több kitűzött célunk a szezon előtt nincsen. A többi majd hozza magát. Toronymagas esélyes a bajnoki címre a PEAC, amely teljes NB I/B-s sort igazolt többek között Győrből és Tatáról, de idén is komoly csapata lesz a Nagykanizsának, amely Nagyatádból és Csurgóból erősített. A NEKA is jó lesz idén, a Mecseknádasd, a Siklós és a Nagyatád pedig egyelőre ismeretlen erőt képviselnek” – tette hozzá a szakember.

A PVSE csapatát nem kell keresni a szezonban, a pécsi gárda visszalépett a bajnokságtól, ahol idén is az első négy csapat a felső-, a második három az alsóházban folytatja tavasszal.