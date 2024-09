– Hétvégén meglesz a százötvenedik találata?

– Megfogott, mert nem igazán tartom számon a góljaimat, így nem tudom, hogy mit válaszoljak most erre a kérdésre – felelte érdeklődésünkre Horváth Árpád, a dombóvári együttes 31 éves támadója.

Horváth Árpád olyan csatár, aki ha megindul a kapu felé, nem lehet megállítani

Fotó: MAKOVICS KORNEL

– Az MLSZ adatbankjának kimutatása szerint felnőtt szinten, dombóvári színekben eddig 148 gólt szerzett!

– Ezt nem tudtam, most hallom öntől először. Azzal tisztában voltam, hogy jóval száz felett lehetek, de azt, hogy két gólra vagyok a százötventől, nem gondoltam volna. Köszönöm önnek, hogy felhívta rá a figyelmemet!

– Így, hogy tudja, hogy áll, ráhajt a százötvenedikre?

– Rajtam nem fog múlni, csatár vagyok, akit a góljai minősítenek. Ha odakerülök a kapu elé, igyekszem kihasználni a lehetőségeimet, és igen, jó lenne már most vasárnap jubileumot ünnepelni.

– Mi tagadás, remekül elkapták a rajtot, négyből négyet nyertek, rúgtak tizenöt gólt, és csupán hármat kaptak – nekem meggyőzőek.

– Egyelőre jól megy a csapatnak, de hosszú a szezon, még nagyon az elején vagyunk. Viszont az eddigi produkciónk biztató, magabiztosak vagyunk, a fiataljaink rendre hozzák a lendületet, szóval nincs gond, most minden oké.

– Úgy beszél, mint egy nagy öreg, pedig még csak harmincegy éves múlt.

– Nem érzem magam öregnek, de kétségtelen, hogy a keretben én már a rutinos játékosok közé tartozom. Ez a tizenegyedik szezonom dombóvári színekben, tehát van mire visszatekintenem. Úgy gondolom, négy-öt jó év még biztosan van bennem, most élvezem a focit, nekem is jól megy, a csapatnak is, csak maradjon is így jó sokáig.

– Mit remél a vasárnapi, teveli bajnokijuktól?

– Szeretnénk begyűjteni az újabb három pontot, hogy aztán úgy mehessünk el szabadnapra, hogy ötből ötöt nyertünk. Október elején jön a bölcskeiek elleni rangadónk – ott sok minden kiderül.

– Ha meglesz a százötvenedik gólja, milyen célt tűz ki maga elé? Rámegy a kétszázra?

– Minden szezonnak úgy vágok neki, hogy szeretnék legalább tizenöt gólt szerezni. Tavaly a kvalifikációs bajnoksággal együtt harmincat lőttem, és szinte mindig ott voltam a tizenöt környékén. Még nem voltam gólkirály a vármegyei I. osztályban, jó lenne egyszer ezt a címet is megnyerni. Persze az elsődleges, hogy a csapat megnyerje a bajnokságot – végülis ez a legfontosabb cél!