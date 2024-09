Úgy tűnik, megtalálta azt a vezetőedzőt az Atomerőmű SE, aki képes lesz visszavezetni a paksi csapatot a sikerek útjára. Legalábbis a nyíregyházi torna után nagyon úgy tűnik, hogy jó döntés volt Kosztasz Flevarakisz kezébe adni a négyszeres magyar bajnok szakmai munkájának irányítását.

Kosztasz Flevarakisz jól tudja, hogy csak akkor lehetnek sikeresek, ha számíthatnak a drukkereik támogatására

Fotó: Molnár Gyula

Régen látott, meggyőző teljesítménnyel, két magabiztos győzelemmel nyerte meg a Sitku Ernő emlékére kiírt kupát az ASE, amely az elődöntőben a DEAC-ot 79–65-re, a fináléban pedig a Budapest Honvédot 87–57-re győzte le.

A görög szakember érthetően elégedett volt, azt mondta, hogy napról napra, hétről hétre erősebbek lesznek. Az ASE-nál eddig eltöltött időszakról azt mondta, érzi, hogy egy olyan klubhoz érkezett, amelynek vannak tradíciói, és amelyik éhezik arra, hogy újabb szép sikereket érhessen el.

Ezt erősítette benne a múlt héten megtartott szurkolói ankét, amelyen nagyon sok szimpatizáns vett részt. Mint mondta, ő egy olyan országból érkezett, ahol nagyon komoly a kosárlabdában a szurkolói kultúra, s Pakson is nagyon fontos lesz, hogy a drukkerek támogassák a csapatot, és álljanak mögöttük, mert csak együtt érhetik el a célokat.

A keret összetételét illetően azt mondta, hogy egy olyan csapat állt össze most Pakson, amelynek tagjai szeretnek kosárlabdázni, szeretnek edzeni, edzésre járni és együtt dolgozni, ami a csapategységre is jó hatással van. A munka pedig – mint fogalmazott – meghozza az eredményét, akkor is, ha az nem jön majd egyik napról a másikra. Ő ugyanakkor optimista ember, és tudja, hogy az idő nekik dolgozik.

Kosztasz Flevarakisz tudja, hogy mit jelentenek a drukkerek

„Mindenki eredményeket szeretne, de ahhoz, hogy egy építményt fel lehessen húzni, erős alap kell. Ezeket fektetjük most le a felkészülési időszakban. A játékosok és a stáb tagjai is keményen dolgoznak, úgy érzem, hogy egységesek vagyunk, és remélem, hogy azok is maradunk majd nemcsak a jó, hanem a kevésbé jó pillanatokban is. Ezért is voltam boldog, hogy a szurkolói ankétra ilyen sokan eljöttek, nagyon számítunk rájuk és a támogatásukra, reméljük, hogy nemcsak akkor lesznek mögöttünk, amikor megy a szekér, hanem akkor is, ha akadozik. Mi mindenesetre beleteszünk apait-anyait, dolgozunk, hiszen valamennyien jó eredményeket szeretnénk. Örülök, hogy Nyíregyházára is elkísértek bennünket a drukkerek, reméljük, hogy Eszékre is eljönnek velünk jó páran, aztán pedig jövő hétvégén, a Morgen Ferdinánd emlékére kiírt hazai tornán azt szeretném, hogy tele legyen a sportcsarnok” – fogalmazott.