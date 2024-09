A héten Olaszországban edzőtáborozik a női élvonalban szereplő Tarr KSC Szekszárd, amely hétfőn utazott Schióba, szerda este pedig előkészületi mérkőzést játszott a 12-szeres bajnok, 15-szörös Olasz Kupa-győztes vendéglátójával. Az évek óta a legrangosabb nemzetközi kupában, az Euroligában szereplő, többek között Jasmine Keyst, Martina Bestagnót, Giorgia Sottanát és a lett Kitija Laksát soraiban tudó olaszok végül harminckét pontos győzelmet arattak Magyar Bianka együttese felett.

Sok tapasztalattal szolgált a KSC Szekszárd számára a Schio elleni edzőmeccs

Forrás: kscszekszard.hu

Famila Basket Schio (olasz)–Tarr KSC Szekszárd 92–60 (25–19, 26–16, 19–13, 22–12)

Schio: Zanardi 12/6, Laksa 9/3, Salaün 7, Keys 8, André 18. Csere: Bestagno 11, Crippa 10/3, Verona 8/3, Sottana 6, Cosaro 2, Panzera 1, Simon. Edző: Jorgosz Dikeulakosz

Szekszárd: Bejedi 8/6, Boros 9/3, Mányoky, Whittle 16/6, Westbeld 8. Csere: Horváth 9/3, Johnson 6, Theodoreán 4, Baa, Bernáth, Holcz. Edző: Magyar Bianka.

Az eredmény alakulása. 5. perc: 13-11. 10. p.: 25-19. 15. p.: 42-28. 20. p.: 51-35. 25. p.: 57-41. 30. p.: 70-48. 35. p.: 77-56.

– A Schio nemcsak egy sima euroligás csapat, de a keretüket, illetve a ritmusukat és tempójukat elnézve akár a Final Four-ban is ott lehetnek. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, hiszen a lányok az utolsó pillanatig küzdöttek. Ez volt az első meccsünk teljes létszámban, nem vagyunk még kész, de jó úton haladunk. Hasznos meccset játszottunk, amit most ki kell elemezzünk, hogy ezekből a hibákból is tanulni tudjunk. Nagyon örülök neki, hogy lehetőségünk adódott egy ilyen klassz csapat ellen játszani. Annak ellenére, hogy ez edzőmeccs volt, sok olasz szurkoló látogatott ki, úgyhogy egy nagyon jó atmoszférájú csarnokban játszottunk – fogalmazott Magyar Bianka a klub honlapján.