Máté Csaba stábjának tagjaként Debrecenben dolgozik mostantól fia, Máté Roland, aki korábban az FTC utánpótlásában tevékenykedett, valamint a DVSC egyik legendás korábbi játékosa, a Lokival 2005-ben és 2006-ban bajnok Éger László is. A szakember a Paksi FC-t hagyta el a hajdúságiakért, aki eddig Karszt József technikai vezető asszisztense volt a zöld-fehéreknél.

Máté Csaba a szezon végéig kötelezte el magát a DVSC-hez

Forrás: dvsc.hu

Az új vezetőedző elmondta, hogy elég gyorsan zajlottak az események, a megkereséskor egy külföldi ajánlata is volt, de örül neki, hogy sikerült megegyezni a DVSC-vel.

– Debrecenben megtiszteltetés dolgozni, sokszoros bajnokcsapatról, igazi fellegvárról van szó. Tudom, hogy fontos a saját nevelésű játékosok szerepeltetése, de ugyanakkor az eredményesség is. A cívisváros egy lokálpatrióta hely, ezt tisztelve érkeztünk a stábommal, a debreceni legenda Éger Lászlóval és fiammal, Máté Rolanddal, aki már régóta az FTC utánpótlásában dolgozott. Természetesen marad a stábban Dombi Tibor és Balogh János, ők jelentik a folytonosságot. Bízom abban, hogy sikeresek leszünk – nyilatkozta a dvsc.hu oldalnak Máté Csaba.

Máté Csaba játékosként többek között a Tatabánya és a belga KV Kortrijk együttesében is megfordult, edzői pályafutását Szekszárdon kezdte. Pályaedzőként 2008 és 2010 között segítette Erwin Koeman szövetségi kapitány munkáját a nemzeti válogatottnál, majd a Haladásnál, illetve a Paksnál tevékenykedett, utóbbi csapatnál megbízott vezetőedzőként is. A Ferencváros stábjának tagja volt 2012-től 2023-ig, együtt dolgozott Ricardo Monizzal, Thomas Dollal, Szerhij Rebrovval, Peter Stögerrel és Sztanyiszlav Csercseszovval is, többször kapott szerepet megbízott vezetőedzőként, tavaly az együttest a Konferencialiga főtáblájára vezette.

Az új stáb jövő szombaton a Békéscsaba elleni, idegenbeli Mol Magyar Kupa-meccsen mutatkozik be.