A Tevelen kivívott 3–2-es siker a klub első diadala volt a legmagasabb vármegyei osztályban. A börzsönyiek nyolc perc leforgása alatt három alkalommal is bevették a hazaiak kapuját, s ezzel tulajdonképpen meg is alapozták az örökre emlékezetes győzelmüket, amihez Máté Róbert góllal járult hozzá. A rutinos futballista hírportálunk érdeklődésére azt mondta, bizonyítani akarják, hogy helyük van az osztályban.

„A győzelem megszerzése volt a legfontosabb! – mondta a börzsönyiek futballistája. – Úgy is utaztunk el Tevelre, hogy elhozzuk a három pontot, nagyon örülünk, hogy ez sikerült. Ez a siker ad egyfajta motivációt mindannyiunknak, s abban is segít, hogy még jobban összekovácsolódjunk. Igazán még még nem ismerjük egymást, idő kell hozzá, hogy csapattá érjünk. Heti két-három edzéssel készülünk, vannak ambicióink, szeretnénk további pontokat gyűjteni, és szeretnénk bizonyítani, hogy helyünk van ebben az osztályban. Ez a győzelem ehhez is megadja a kellő alaphangot” – mondta Máté Róbert, aki csapata második találatát jegyezte a teveli összecsapáson.

Emlékeztető, vármegyei I. osztály, 2. forduló.

Kakasd SE–Dombóvár FC 1–2 (1–0).

Kakasd, v.: Éreth A. Gólszerző: Kófiás (17.), illetve Horváth Á. (65., 83.).

Teveli Medosz SE–Bonyhád-Börzsöny SE 2–3 (0–1).

Tevel, v.: Szappanyos Sz. Gólszerzők: Sárközi M. (69., 92.), illetve Sásdi B. (47.), Máté R. (54.), Szedlacskó (55.).

Holler UNFC–Bátaszék SE 1–4 (1–2).

Dunaföldvár, v.: Maczik M. Gólszerző: Borbás (9.), illetve Deli D. (12., 47., a másodikat 11-esből), Héhn O. (59.), Héhn F. (75.).