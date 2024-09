A görög Kosztasz Flevarakisz dirigálta piros-kékek meggyőző játékot bemutatva előbb Nyíregyházán, majd Eszéken végeztek az első helyen, s most a klub korábbi kiváló játékosa, a 2012-ben elhunyt Morgen Ferdinánd emlékére kiírt kupát is szeretnék megnyerni. A Sitku Ernő emléktornán a DEAC-ot és a Bp. Honvédot, az eszéki kupán pedig a bosnyák Tuzlát és a házigazda Osijek alakulatát múlták felül a paksiak.

Utóbbiak a két klub jó kapcsolatára való tekintettel most is itt lesznek, s csütörtökön 16 órától a Kometa Kaposvárral csapnak össze az első elődöntőben. Aztán a 18.15-kor kezdődő hagyományos megemlékezés és gyertyagyújtás után az ASE a PVSK-Veolia alakulatával meccsel. A két győztes pénteken a 18 órakor kezdődő fináléban találkozik, míg a két vesztes a 15.30-tól induló bronzmérkőzésen méri össze erejét. A döntő után közvetlenül jön az eredményhirdetés, a tornára a belépés most is ingyenes!

Tavaly a Kometa Kaposvárral vívta a döntőt az Atomerőmű SE, amely 2023-ban negyedik alkalommal nyerte meg a tornát.

A XII. Morgen Ferdinánd Emléktorna programja

Csütörtök: KK Vrijednosnice Osijek–Kometa Kaposvár 16 óra, Atomerőmű SE–PVSK-Veolia 19 óra.

Péntek: bronzmérkőzés 15.30 óra, döntő 18 óra.