Egy hete még a Szekszárdi UFC ellen szerzett gólt az NB III-as vármegyei rangadón, vasárnap már a székesfehérvári Sóstói Stadionban mutatkozott be a Paks élvonalbeli csapatában Győrfi Milán. A bonyhádi kötődésű jobbhátvéd 17 évesen, 10 hónaposan és 5 naposan az atomvárosiak hetedik legfiatalabb játékosa lett, aki debütálhatott a „nagyok” között.

Larsent kiállították, a Paks a hajrában győzött a Fehérvár vendégeként

Forrás: Nemzeti Sport

A fiatalos lendületét kihasználva a jobb oldalon voltak aktívabbak a vendégek a találkozó elején, de tíz percig meddő volt ez fölényük. Aztán Mezei Szabolcs mélységi passzából a védelemből előretörő Ötvös Bence cselezte be magát lövő helyzetig, de a fehérváriak kapusa szögletre ütötte a labdát. Ugyanígy tett a 2004-es születésű Dala Martin Győrfi, majd Mezei lövésénél is, vagyis a fiatal hálóőr tartotta mérkőzésben a defenzíven játszó vendéglátót. A félidő utolsó percében, Haraszti Zsolt ápolása miatti emberelőnyt és Vas Gábor hibáját kihasználva Holender Filip a hosszú felívelést követően, egy pattanás után közel húsz méterről lőtte ki a jobb hosszú felső sarkot.

A szünet alatt helyen is belenyúlt csapatába Bognár György, az előbb említett két játékos helyére a házi góllövőlistát négy találattal vezető Windecker József és Silye Erik érkezett. Előbbi egyhamar meg is szerezhette volna ötödik gólját, de az Ötvös által kiharcolt büntetőt a jobb kapufa tövére lőtte. A kimaradt tizenegyes után is a Paks játszott fölényben, a gólhoz viszont Katona Mátyás kapufájával a fehérváriak álltak közelebb. Simut kezezése után újabb büntetőhöz jutottak az atomvárosiak, Ötvös lövését pedig már az addig négy bravúrt bemutató Dala sem tudta kivédeni.

A rendes játékidő utolsó szűk negyedórájára Kasper Larsen második sárga lapja után emberelőnybe került a PFC. A ráadásban mindkét csapat megnyerhette volna a találkozót, a hazaiaknál Stefanelli fejelt senkitől sem zavartatva a kapu mellé, a vendégeknél a hajrába beállt Zimonyi Dávid cipője orrával pöckölt fölé. A slusszpoén azonban Windeckeré volt, aki a tizenhatos vonaláról jobb külsővel a jobb alsó sarokba lőtte a labdát. A Paks második bajnoki sikerét könyvelte el Székesfehérváron, az első még 2019 decemberben született hat döntetlen és tizenhárom vereség mellett. A zöld-fehérek vasárnap 18 órakor a Ferencvárost fogadják.