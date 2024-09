Lovas Petra sosem felejti, hogy megkapta az esélyt

Tizenhét évesen, mondhatni zöldfülűként került Szekszárdra Lovas Petra, akinek itt, Tolna vármegyében indult be igazából a karrierje. Három évig jászott a SZAC-ban, majd másfelé sodorta az élet. Aztán visszatért, és tagja volt a SZAC első bajnokcsapatának, amely 2016-ban a Postást legyőzve lett aranyérmes a női Extraligában. Lovas mellett Madarász Dórával, a svéd-kínai Li Fennel és Jü Janggal.

„Nem volt egy könnyű eset, ez ugrik be róla elsőként” – mondta Lovas Petra, aki ugyanakkor hozzátette azt is, hogy nagyon hálás Sáth Sándornak azért, hogy annak idején lehetőséget adott neki, és így az első osztályban edződhetett.

„Nagyon fontos évek voltak ezek a későbbi karrierem szempontjából, Sanyi bácsi egy igazi, összetartó csapatot rakott össze akkor, amelyiket kiválóan tudott menedzselni. Erős csapatunk volt, Szvitán Krisztivel, Wirth Gabival, az ETTU Kupa-sikereket sosem feledem, ahogy őt sem fogom” – mondta Lovas Petra.