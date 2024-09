Öles léptekkel indult meg a csúcs felé a szekszárdi kerékpározás, 1974-ben már a 4. helyen zárt a klub az országos egyesületi rangsorban, 1975-ben pedig már első volt a szekszárdi egylet. Ebben az évben indította újtára a Gemenci Nagydíjat, amelyet idén 50. alkalommal rendeztek meg.

Amikor azt kérdeztük tőle, hogy mi lehetett a titok, szerényen csak annyit mondott, hogy „a személyes példamutatás és a nélkülözhetetlen szerencse is fontos tényező, de mindez nem ért volna semmit, ha nincs a tehetséges és motiválható tagokból álló csapat.”

Névjegy

Név: Schneider Konrád

Születési hely, idő: 1941. 09.05., Kakasd. Egyesületei: Szekszárdi Szövetkezeti Spartacus, Budapesti Helyiipari SC, Csepel SC, Pécsi Spartacus, Szekszárdi Szövetkezeti Spartacus. Legjobb hazai eredményei: cyclo-cross magyar bajnok, csapatban; 100 km-es csapat ob kétszeres bronzérmes; cyclo-cross Budapest-bajnokság egyéni 2. hely; Bükk-kupa egyéni összetett 2. és 3. hely; Tiszántúli Körverseny-győztes. Legjobb nemzetközi eredményei: Tiszántúli Körverseny-győztes. Három gyermek édesapja, öt unokája van.

A szekszárdi srácok nemcsak klubjukban, hanem a válogatottban is megállták a helyüket. A Halász testvérek és Pálinkás Csaba Moszkvában,

később pedig Steig Csaba Barcelonában olimpikon is lett, Sajó Péter pedig Ifjúsági Barátság Versenyt (IBV) is nyert. Schneider Konrád nyolc felnőtt- és huszonnégy utánpótlásbajnokot nevelt ki az évek során. A szakember nagyon sok időt fordított a tanulásra, mint mondta: „próbáltam elsajátítani az NDK-s és szovjet szakirodalom egyes részleteit, köztük a pályán világbajnok Eduard Rapp edzésmódszereit. Tőle vettem át például a mélyguggolásból felugrást, melyet én úgy fejlesztettem kicsit tovább, hogy nem csak simán, talajról a talajra, hanem három részes svéd-szekrényre végeztük a felugrásokat. Ez a gyakorlat olyan erőt követelt, ugyanakkor olyan ritmust adott, melyeket kiválóan lehetett kamatoztatni a kerékpársportban is.”

Az évek során nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki az akkori NDK egyik kiemelkedő csapatával, a Wismut Gerával, akikkel több közös edzőtáborban is részt vettek. A Gerában olyan nagyságok nevelkedtek és Szekszárdon is jártak, mint az olimpiai bajnok Olaf Ludwig, világbajnok Gerald Mortag és Jens Heppner, vagy Enriko Poitschke.