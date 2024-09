Igazából egyetlen pillanatig sem volt kétséges, hogy Magyar Bianka együttese nyerni fog a CSM Constanta ellen. Még a meccs elején sem gondoltuk ezt, amikor két és fél percig nem talált a gyűrűbe a KSC. Aztán Bernáth Réka megszerezte az első kosarat, s gyorsan elhúztak 10–0-ra a hazaiak, akik ezzel meg is adták a meccs alaphangját. A románok 5:54 perc után voltak eredményesek először (Zada Williams nagyot csapott a levegőbe ezután), ám a folytatásban nagyon elkapták a ritmust, és vissza is jöttek 15–10-re. Úgy nézett ki, hogy szoros lesz, de végül mégsem lett az, mert gyorsan tudta rendezni a sorait a Szekszárd, amelynek a második negyedre a védekezése is összeállt, így a nagyszünetben már 17 ponttal tartottak előrébb Boros Júliáék.

Bernáth Réka szerezte a CSM Constanta elleni meccs eső pontjait (Fotó: Makovics Kornel)

A fordulás után elsősorban a két triplát is bevágó Kathryn Westbeldnek köszönhetően tovább növelte előnyét a kék-fehér együttes, amelyben a harmadik negyedben Westbeld mellett hosszú percekig négy magyar (Horváth Bernadett, Baa Dominika, Bernáth Réka és Szücs Gréta) játszott. A záró tíz percben még rátett egy lapáttal a KSC – jó volt ezt látni, hiszen a csehek elleni Euroliga-selejtezőn, jövő szerdán amúgy is négy negyeden át kell pörögni –, s végül 34 pontos különbséggel, 88–54-re nyert.