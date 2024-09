Szombaton magyar idő szerint reggel 7 órakor indult el háromszázkilencvenöt, köztük huszonöt magyar futóval az Athén és Spárta közötti 246 kilométeres ultramaraton. A paksi Prantner Gábor második Spartathlonján indult, és sokáig szépen is haladt a középmezőnyben, 82 kilométer után még a szintidő lejárta előtt sikerült elhagynia Korinthoszt. A 30. ellenőrzési pontnál, 105 kilométer megtételénél azonban kiállni kényszerült, így a 49 éves futó ezúttal nem jutott el a spártai Leonidász király szobrához.

Prantner Gábornak (középen) a táv közel felénél kellett feladnia a Spartathlont

Forrás: Spartathlon Magyar Csapat / Facebook

A Spartathlon idei győztese a görög Fotisz Ziszimopulosz, aki 20:18 órás idővel nyert, ezzel sorozatban negyedik elsőségét jegyezte. A hölgyeknél a finn Noora Honkala (24:24) lett az első, akinek az is „belefért”, hogy a a Korinthosz előtti csekkpontnál segített a versenyben addig vezető, a tavaly pályacsúcsot futó és számos nemzetközi rekordot elérő Camille Heron-on. Erről Márkus István számolt be közösségi oldalán, a szekszárdi sportember, aki 2016-ban futóként vett részt a versenyen, idén is kísérőként van ott.

Ami a magyar indulókat illeti, a leggyorsabb az idei Korinthosz-győztes Bódis Tamás volt, aki összesítésben a negyedik helyen ért célba 24 óra 1 perces időeredménnyel.