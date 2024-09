Közel hat év után játszott újra hazai pályán Euroliga-selejtezőt a Szekszárd, amely 2018 októberében a francia ESB Villeneuve-d’Ascq együttesét fogadta és az „odavágón” hatalmas bravúrt bemutatva 71–68-ra legyőzte rutinosabb ellenfelét. Ezzel a hárompontos sikerrel szerda este a sportcsarnokban jelen lévő majdnem minden szurkoló elégedett lett volna (a cseheket két tucat drukker, köztük Zabak, a béka, vagyis a kabalafigura kísérte el), hiszen az azt jelentette volna, hogy a Tarr KSC ledolgozta az első mérkőzésen összeszedett minimális hátrányát és története során harmadszor (2021 és 2022 után) a legrangosabb európai kupasorozatban bizonyíthat újfent.

Marena Whittle 23 pontja is kevés volt a Szekszárdnak a győzelemhez

Fotó: Molnár Gyula

A szerdán reggel tolnai otthonában 92 éves korában elhunyt Sáth Sándor tiszteletére gyászszünet vezette fel a találkozót, ami szintén nem kezdődött jól szekszárdi részről. Akárcsak a kinti találkozón, most is sok lepattanót szedett a Brno, ráadásul a palánk alatt képtelenek voltak hibázni, ezért sokáig a KSC futott az eredmény után. Az első negyed végén Horváth Bernadett duplájára dobhatott még egy büntetőt, amivel először álltak közelebb az Euroliga csoportköréhez a kék-fehérek, de a második negyed elején négypontos duzzasztott előnyük a center Steph Kostowicz jóvoltából eltüntették a csehek (27–27). Időt is kért Magyar Bianka, ami után Sara Bejedi vezérletével két perc leforgása alatt 12–4-es sorozatot produkált csapata, a finn irányító negyedik, utolsó pillanatos triplájával pedig négypontos előnnyel ment szünetre a házigazda.

Két perc sem telt el a második félidőből, amikor Viktor Pruskának máris időt kellett kérnie (50–41). A 23. perc végén Kostowicz törte meg a csehek góltalanságát, de a büntetővonalon higgadtan és pontosan célzó Szekszárd tartotta a negyed elején megszerzett előnyét. Az utolsó tíz percre összesítésben hat ponttal ment a KSC, de Simona Sklenárová, majd Petra Záplátová hárompontosával jelezte a Brno, hogy nem lefutott még ez a találkozó (a kettő között Marena Whittle is behintett egy triplát a sarokból). Öt perccel a vége előtt Emma Cechová ziccerével visszavette a vezetést a látogató, majd hat ponttal meglépett (69–75), amire érdemi válasza nem volt a hazaiaknak.