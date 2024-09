„A futás előtt megbeszéltük a többiekkel, hogy váltva megyünk, de két kilométernél éreztem, hogy kicsit leszakadoznak. Ekkor gondoltam egyet, és gyorsítottam, hogy egy 63:20-as futás összejöjjön. A végén a Szabadság híd egy kicsit lelassított, de így is nagyon nagy egyéni csúcs lett, ami a maratoni előtt tényleg nagyon biztató. Két éve is nagyon jó időt tudtam futni, 65:01-et, most azért egy kenyai edzőtábor után voltam, ahol életem legjobb edzéseit végeztem el. Ezek inkább maratonspecifikus edzések voltak, éppen ezért nagyon kíváncsi vagyok, hogy a varsói maratoniig hátralévő három hétben mit tudok még kihozni magamból” – mondta a verseny után Szemerei Levente a Nemzeti Sportnak.

Szemerei Levente sikerével zárult az országos bajnokság a WizzAir Budapest Félmaratonon

Forrás: Magyar Atlétika - Hungarian Athletics/Facebook

A Szekszárdi Sportközpont 24 éves fiatalja 1:03:24-es egyéni csúcsot ért el, bő fél perccel megjavítva Ljubljanában futott legjobbját 2022-ből. A WizzAir Budapest Félmaratonon elért idejénél legutóbb Benedek Zsolt tudott jobbat, még 2001-ben (1:02:28). A szedresi futó hozzátette, a római Európa-bajnokság után, ahol 45. lett félmaratoniban, volt egy rövidebb pihenője, utána ment ki Kenyába magaslati edzőtáborba. Bízik benne, hogy szeptember 29-én akár egy 2:12-vel kezdődő futás is benne lehet Varsóban. A 42,2 kilométeres klasszikus táv országos csúcsát Szűcs Csaba tartja, 2:12:10-zel, 1993 óta.

Szemerei Levente mellé a pécsi Lomb Ádám (1:05:47) és a veszprémi Szögi István (1:06:47) fért fel a dobogóra.

A nőknél a maratoni futás országos csúcstartónője, Szabó Nóra (MTK Budapest) 1:12:08 órás eredménnyel győzött,