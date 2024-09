Két napra ismét benépesült az ASE Gesztenyés úti sportcsarnoka. A Köves László Emlékversenyre az ország minden tájáról érkeztek dzsudokák, hogy a diák,serdülő, valamint az ifjúsági korosztályban megméressék magukat. A paksiak nagyszerűen versenyeztek, hiszen összesen tizennyolc érmet gyűjtöttek be, hat alkalommal pedig felállhattak a dobogó legfelső fokára! Nagy hazai sikert hozott tehát az Atom Kupa.

Nem adták olcsón a helyezéseket, minden egyes pontért meg kellett küzdeni az Atom Kupán

Fotó: Molnár Gyula

Az első versenynap során Magyar-Jankovics Rebeka (-41 kg) és Kalmár-Appelt Áron (-45 kg) bronzérmet nyert súlycsoportjában, amely egyben Diák A országos bajnokság is volt. Dallos Petra országos bajnoki ötödik helyezett lett az 50 kilósok között. Liptai Ákos is nagyot harcolt a 38 kilóban, de most nem jött össze neki az éremszerzés. Az Atom Kupa nemzetközi versenyen a Diák B-sek között Kiss Dominik ötödik helyen végzett 55 kilogrammban.

A Diák C-sek is nagyot mentek szombaton. Számukra Magyar Kupát rendeztek, de szintén indultak határon túli dzsúdósok is ebben a korcsoportban. Ulbert Botond aranyérmet nyert súlycsoportjában (-42 kg). Kungl Márton (+55 kg) ezüst-, Kern Bálint (-45 kg) bronzérmet szerzett. Braun Bende (-36 kg), Mácsik Balázs (-45 kg), Balló Berta (-45 kg) és Ilyés Zétény (-39 kg) a pontszerző ötödik helyen végzett. Fiú csapatunk a Magyar Kupa harmadik helyét szerezte meg. Dóczi Barna és Pach Kristóf is derekasan helyt állt, de most nem lett helyezett.

Fotó: Molnár Gyula

Vasárnap is paksi éremeső következett a nemzetközi mezőnyben. Ulbert Lujza (serdülő -70 kg), Beke Csongor (serdülő -55 kg), Palencsár Péter (serdülő -60 kg), Salamon Barnabás (ifjúsági -90 kg) és a reményeink szerint hamarosan ASE-s Szekeres Ábel (ifjúsági +90 kg) is aranyérmet nyert a megmérettetésen. Jurák Jázmin Kincső (ifjúsági + 70 kg), Grosan Erik (serdülő -46 kg) és Tóth Zsombor (ifjúsági-90 kg) ezüstérmesként végzett. Éberling Nóra (serdülő -57 kg), Hernádi Csanád (ifjúsági -73 kg), Falusi Zsolt (ifjúsági +90 kg), Izsák Simon (serdülő -55 kg) és Vajna Csongor (serdülő -60 kg) bronzérmet szerezett. Braun Sára (serdülő -44 kg) az ötödik-, Szabó Szabolcs (serdülő -50 kg) a hetedik helyen végzett. Anderkó Bence kilencedik lett ifjúsági 81 kilogrammban. Davis Darcie, Kákai Ábel, Kiss Balázs Benedek és Száraz Dávid nagyot küzdött, de végül nem lett pontszerző.