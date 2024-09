Megállás nélkül történelmet írnak Bonyhád-Börzsönyben. A Bonyhádhoz tartozó településrész csapata története során először szerepelhet a vármegyei I. osztályban, ráadásul hétvégén is történelmi meccset játszanak, először lépnek pályára a legmagasabb osztályban saját pályájukon.

A csapat néhány játékosa pedig a strandfutballban írt történelmet, először azzal – amellett, hogy bajnok lett az NB I-ben, aztán a kupát is megnyerte –, hogy nemrég az Európai Bajnokok Tornáján megmutatta magát, most pedig készülhet a Klubvilágbajnokságra.

„Idő kell, amíg a nyáron érkezőkből és a korábban is itt játszókból ütőképes csapatot gyúrunk össze – mondta Szász Dávid, a börzsönyiek játékos-edzője. – Igyekszünk csapatépítőkkel is erősíteni a kohéziót, és nagyon várjuk már, hogy saját közönségünk előtt is pályára léphessünk. Sajnos Guzorán Péter bokaszalagja elszakadt, így rá nem számíthatok. A többiek között is vannak olyanok, akik még nem érték utol magukat, szóval jelenleg még nem a legjobb a helyzetünk. A bölcskeieknek remek csapatuk van, de szeretnénk mi is megmutatni a karakterünket hazai pályán.”

A szakembernek igencsak sűrű lesz a szombati napja, hiszen azt követően, hogy lemeccselte a bölcskeiek elleni bajnokit, máris siethet haza csomagolni, a Bonyhád BFC strandfocicsapatával ugyanis vasárnap hajnalban utazik az olaszországi Klubvilágbajnokságra – de ez már egy másik lapra tartozik.

A börzsönyiek egy hete szabadnaposak voltak, korábban Dombóváron 6–0-ás vereséget szenvedtek, Tevelen ugyanakkor 3–2-re győztek – egyúttal első vármegyei I. osztályú sikerüket ünnepelhették.

„Nagyon jó a hangulat, a srácok örülnek a kihívásnak, örülnek, hogy a legmagasabb vármegyei osztályban mutathatják meg magukat. Még alakulunk, sok a hiányzónk, a sérültünk, de azon dolgozunk, hogy hétről hétre közelebb kerüljünk az élcsapatokhoz” – fogalmazott Bölcsföldi Zoltán, a börzsönyiek klubvezetője.

A bölcskeiek eddig mindkét szezonbeli bajnokijukat megnyerték, Tevelen 3–0-s, Dunaföldváron 1–0-s sikernek örülhetett Nagy Lajos gárdája.