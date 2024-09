Kilencedik sakkolimpiájára készül Berkes Ferenc. Az ASE Paks 39 éves nagymestere azért örül neki, hogy Budapesten ülhet asztalhoz a világ legnagyobb sakkos eseményén, mert így nem kell utaznia, ugyanakkor az a felhajtás, ami a hazai sakkolimpiát övezi egyáltalán nem hiányzik neki. Folyamatosan keresik, interjúkat kérnek tőle, fényképezik – ő viszont nem ilyen, szeret meghúzódni a háttérben.

A férfi és a női válogatott a paksi edzőtáborban (Fotó: Molnár Gyula)

Berkes Ferenc kemény nyolc hónapos felkészülésen van túl, ami nem csak úgy kell érteni, hogy reggeltől estig ül a sakktáblánál és játszik. Átalakította az étkezését, voltak absztinens hónapjai, hogy – ahogy ő fogalmaz – jelezze az uralmat a teste felett. Rendszeresen jár úszni, hogy ne csak agyban, hanem testben is fitt legyen, amikor szeptember 11-én megkezdődnek a küzdelmek. Azt mondja, nagyon hálás a feleségének, a klubjának és a magyar szövetségnek, akik minden segítséget megadtak neki ahhoz, hogy a lehető legjobban sikerüljön a felkészülése.

A Pakson megrendezett edzőtábor kapcsán azt mondta, hogy nagyon hasznos volt a válogatott csapattársakkal közösen eltöltött idő, rengeteg tapasztalatot cseréltek, ötleteltek, igyekeztek minden időt kihasználni. Amióta augusztus 29-én véget ért az edzőtábor, bármilyen hihetetlen, de nem vette elő a sakktáblát, s amíg elkezdődik az olimpia nem is fogja. Inkább olvasgat, de nemcsak sakkozással kapcsolatos könyveket, hanem olyanokat, amik egy kicsit kikapcsolják, elterelik a gondolatait. De nagyon sok időt tölt együtt a gyerekeivel is, a minap éppen a Harry Potter klubban múlatták az időt Kecskeméten. A kilencéves kisfia szeret sakkozni, a felesége érdeklődik a sportág iránt, de nem játszik, a tízéves lánya ugyanakkor nem ilyen beállítottságú, mint az apukája, őt nem köti le a játék.

Berkes Ferenc nagy kertész, a szó szoros értelmében. Kecskemét-Hetényegyházától nem messze egy tanyán él a családjával, amely tele van itthon nem igazán honos, történelmi alma- és körtefajtákkal. Nem is kicsi ez a birtok, 200 oltvány van rajta, s a nagymester nagyon szeret itt elidőzni, kertészkedni, s beszívni a friss levegőt. Mint mondja, egy-egy nagyobb verseny előtt mindig elvonul ide, tesz vesz, és ez eddig bejött neki. Most is így tesz majd, a rajtig hátralévő napokban többször is kilátogat majd a birtokra.