Megint vármegyei rangadót játszik a Majosi SE az NB III-as bajnokságban. Varga Balázs együttese egy hete a Bonyháddal csapott össze (és maradt alul 1–0-val) a Völgységi el Clasicón, most pedig az FC Dunaföldvárt fogadja. A helyszín nem változik, ezúttal is a bonyhádi sporttelepen, ideiglenes otthonukban lépnek pályára a világoszöldek – természetesen a győzelem reményében. Ebből már kettő is van nekik, ellenben a földváriakkal, akik csupán két döntetlent tudtak felmutatni ebben a szezonban.

A Dunaföldvárt fogadja Bonyhádon vármegyei rangadón a Majos (zöld-fehérben Keresztes Zalán)

Fotó: Máté Réka

Varga Balázs számára különösen pikáns lesz ez az összecsapás, hiszen az előző szezonban még az FC Dunaföldvár kispadján ült, s vezette egészen az ötödik helyig az együttest a Dél-Nyugati csoportban. Aztán a Duna partján beütött a krach, a csapat széthullott, s most csupa fiatallal próbálja megállni a helyét. Mondjuk, Majoson is új csapatot kellett építeni, hiszen a fél kezdő Bonyhádra szerződött, csupán négyen maradtak hírmondónak a mostani szezonra a tavalyi együttesből.

Az NB I-es tartalékcsapatok rangadóján a Paks a Fradit fogadja, a Szekszárdnak az ezüstérmes Iváncsát kellene megállítania, a BVLC pedig abban a reményben utazik a PEAC-hoz (a PMFC Stadionban játszanak), hogy a rangadó után újabb győzelemmel lépegetnek felfelé a tabellán.

NB III, Dél-Nyugati csoport, 7. forduló

Szeptember 8., vasárnap

11.00 Paksi FC II–Ferencvárosi TC II

16.00 PTE-PEAC–Bonyhád VLC

16.00 Majosi SE–FC Dunaföldvár

16.00 Szekszárdi UFC–Iváncsa KSE