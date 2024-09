Történelmi mérkőzést játszott a Bonyhád-Börzsöny, amely első megye egyes mérkőzését játszotta hazai pályán. Nemcsak az időjárás, de a vendég Bölcske is belerondított az ünnepségbe, Nagy Lajos együttese négy gólt lőve elvitte mindhárom pontot a völgységi településről. A dunaföldvári Holler UNFC ismét nagyot küzdött, de a listavezető Dombóvár otthonában is alulmaradt, így továbbra is pont nélkül áll éppúgy, mint a Bátaszéken csúnya vereségbe beleszaladó Tevel.

Négy gólig jutott a Bölcske a Bonyhád-Börzsöny vendégeként

Fotó: Máté Réka

Tolna Vármegyei I. osztály, 4. forduló

Dombóvár FC–Holler UNFC 4–1 (1–1)

Dombóvár, v.: Éreth A. (Hauck Á., Debreceni K.)

Dombóvár: Nagy Sz. – Pataki (Fleisch, 41.), Reizinger, Párkányi (Szatmári I., 88.), Jenei (Kolesznyikó, 70.), Horváth Á. (Jáhn, 85.), Hetesi (Právics, a szünetben), Varga B., Lódri, Martinka, Sárosi. Edző: Horváth Zoltán

Holler UNFC: Szita – Polgár, Horváth B. (Berkes, a szünetben), Büki, Gesztesi, Zoboki (Zadravecz, 84.), Balog B. (Polgár Sz., 81.), Csoma-László, Süle, Nideczki, Kilin. Edző: Kirchner Ferenc

Gólszerző: Jenei (21., 11-esből), Párkányi (52.), Lódri (64.), Horváth Á. (78.), illetve Csoma-László (29.)

Bátaszék SE–Tevel Medosz SE 9–2 (4–0)

Bátaszék, v.: Farkas R. (Lengyel S., Prantner M.)

Bátaszék: Vecsei R. – Pozsár (Nagy Zs., 71.), ifj. Buzás A., Tóth T., Tóth B. (Lizák P., 42.), Héhn F., Héhn O. (Balogh B., 60.), Szabadi (Karaszi, a szünetben), Sümegi B., Deli D., Heberling. Edző: Buzás Attila

Tevel: Ireczky – Werb, Loósz, Sárközi M., Bajusz K., Varga B., Kovács R., Bece, Varga A., Csizmazia F., Bajusz J. Edző: Takács Norbert

Gólszerző: Tóth T. (14., 38.), Deli D. (16., 56.), Héhn F. (34., 54.), Karaszi (63.), Lizák P. (67.), Sümegi B. (73.), illetve Werb (59.), Bajusz K. (77.)

Bonyhád-Börzsöny SE–Bölcskei SE 0–4 (0–1)

Bonyhád-Börzsöny, v.: Czagány Z. (Huszár Zs., Zászlósi R.)

Bonyhád-Börzsöny: Ladányi – Buzás T. (Guzorán L., 75.), Fenyvesi (Csobot P., 60.), Jerabek, Pap R., Királyházi, Máté R., Szedlacskó (Győrfi I., 55.), Erős (Bajkai, 75.), Sásdi B., Szász D. (Baranyi, a szünetben). Játékos-edző: Szász Dávid

Bölcske: Varga M. – Rácz Zs., Heisler, Hanol M., Kovács E., Fenyősi, Binder, Blatt (Laták, 75.), Perger (Farsang P., 60.), Bognár B. (Szili I., 60.), Rodenbücher T. Edző: Nagy Lajos

Gólszerző: Rácz Zs. (34.), Farsang P. (81.), Heisler (83.), Szili I. (86.)