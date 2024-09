Bevehetetlen várnak tűnik a dombóvári Szuhay Sportcentrum futballpályája, ahol több mint három éve nem kapott ki a helyi DLK csapata. Kis Dániel Péter együttese a 2021. augusztus 21-i szezonnyitón 5–3-ra maradt alul a Regöllyel szemben, az azóta lejátszott harmincegy bajnoki mérkőzésen 28 győzelem és 3 döntetlen a dombóváriak mérlege, a gólarányuk pedig valami elképesztő: 191–24!

A másodosztály azért más kávéház, ahogy mondani szokás, a csapat vereséggel kezdett Tengelicen (1–2), de úgy tűnik, gyorsan felvette a ritmust, hiszen ezt követően hazai pályán 8–0-ra kiütötte a szintén újonc gerjenieket, legutóbb pedig Mórágyról hozott el egy pontot meggyőző játékkal (2–2). Újabb erőfelmérő a nyáron jól erősítő, a hétvégi bajnokiját elhalasztó Aparhant ellen lesz hazai pályán.

Jó mérkőzésnek ígérkezik a Mórágy paksi vendégjátéka is, ahol a második helyezett utazik a listavezetőhöz. Az ASE mérkőzésein esik a legtöbb gól (átlagosan 4,6), és most is valami hasonló találkozóra van kilátás. A vendégek dolgát nehezíti, hogy a négy találattal a házi góllövőlistát vezető Tóth Lászlót az előző fordulóban a kiállítás sorsára jutott, a Fegyelmi Bizottság pedig négy mérkőzésre szóló eltiltással sújtotta, így rá nem számíthat Löfli Dávid játékos-edző.

Az egyedüli csapatként még veretlen Nagymányok a szezont rosszul indító, azt a Kisdorog elleni 4–0-s sikerrel javító faddiakhoz látogat. Szőcs Richárd együttese rápihenhetett erre a találkozóra, az Aparhant elleni találkozót ugyanis szeptember 25-re halasztották. Ha már a Kisdorog szóba került, Szabó Vendel együttese az egyetlen, amely még nem lőtt gólt és pontot sem szerzett. Nagy meglepetés lenne, ha utóbbi most hétvégén a Tengelic ellen születne meg, még ha hazai pályán is játsszák a mérkőzést.

Vármegyei II. osztály, 5. forduló

Szeptember 21., szombat: Dombóvári LK–Aparhanti SE 13, ASE Paks–Mórágyi SE 16 óra

Szeptember 22., vasárnap: Kisdorogi FC–Tengelici SE 16, Faddi SE–Nagymányoki SE 16 óra

Szabadnapos: Gerjeni SE