A forduló egyik rangadóján a keleti bronzérmes Pálfa négy gólt rámolt be a majosiak második csapatának, ahogy a Magyarkeszi is négyig jutott Tamásiban. A címvédő ezzel sorozatban második 4–0-as vereségét szenvedte el, és már most több mérkőzésen maradt pont nélkül, mint az előző szezonban összesen. Horváth Kálmán mesternégyesével az Iregszemcse kiütötte a csikóstőttősieket, a Tolnanémedi pedig hiába vezetett már a 11. percben két góllal, pont nélkül maradt Döbröközön.

Orsós György kezdte a gólgyártást a Pálfa és a Majos II rangadóján

Fotó: Molnár Gyula

Tolna Vármegyei III. osztály, Nyugat, 4. forduló

Tamási 2009 FC II–Magyarkeszi KSE 0–4 (0–1). Tamási, v.: Csobot L. (Nagy Z.). Gólszerző: Orosz M. (24., 11-esből), Goman D. (51.), Bella L. (68.), Seres D. (87.)

Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE–Iregszemcsei SE 1–6 (1–2). Csikóstőttős, v.: Juhász F. (Kovács K., Lender). Gólszerző: Mikolics M. (35.), illetve Horváth Kálmán (22., 24., 83., 86.), Viszló (50.), Papp N. (77.)

Pálfai SE–Majosi SE II 4–0 (2–0). Pálfa, v.: Berengyán (Albert J., Kiss J.). Gólszerző: Szabó Z. (64., 72.), Orsós Gy. (22.), Orsós D. (34.)

Döbröközi KSE–Tolnanémedi KSC 6–2 (2–2). Döbrököz, v.: Szappanyos (Tóth T., Csobot L.). Gólszerző: Törő T. (17., 34., 70.), Györe N. (55., öngól), Nagy Á. (57.), Papp M. (83.), illetve Varga P. (4.), Györe N. (11.)

A KSE Zomba–Nak SE mérkőzés elmaradt, mert a vendégcsapat nem utazott el a találkozó helyszínére. A három pontot a vétlen csapatnak ítéli oda a szövetség.