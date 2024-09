„Minimális beszakadás keletkezett a jobb combhajlítómon, így ez most sajnos gyorsan véget ért. Nagyon jó volt a táborban, és remélem, a következőre is kivívom a helyem, ami már jobban sikerül majd. Most otthon elkezdjük a rehabilitációt, aztán ugyanolyan keményen edzem és csinálom tovább a dolgom, mint eddig” – nyilatkozta klubja honlapján Vas Gábor a telki edzőtáborból hazafelé tartva.

Vas Gábor (középen) idő előtt volt kénytelen elhagyni a telki edzőközpontot

Fotó: Koncz Márton

A Paksi FC 21 éves védője először kapott meghívót a felnőtt válogatottba, amellyel hétfő óta együtt készült az MLSZ telki edzőközpontjában. A szerdai edzés után azonban fájdalmat érzett jobb combhajlítójában, majd a tesztek és a csütörtöki MRI-vizsgálat sem szolgált jó információkkal, így visszatért klubjához az atomvárosba.

Marco Rossi szövetségi kapitánynak eddig is a védelem összeállításával volt a legnagyobb problémája, hiszen Lang Ádám és Szalai Attila meccshiány miatt be sem került a keretbe, de Botka Endre sem számít alapembernek a Ferencvárosban, míg Gergényi Bence (Újpest) és Yaakobishvili Antal (Girona) Vashoz hasonlóan újonc a válogatottnál. Rajtuk kívül Orbán Willi, Dárdai Márton és Balogh Botond bevethető a belső védő poszton.

A nemzeti csapat szombaton Németországban lépnek pályára a Nemzetek Ligájában, jövő kedden a bosnyákokat fogadja. Mindkét mérkőzés 20.45 órakor kezdődik és az M4 Sport élőben közvetíti.