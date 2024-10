A Budapest Maraton nagyjából felénél két futó egymás mellé sodródott. Széles mosollyal üdvözölték egymást, ahogyan az régi ismerősökhöz illik. Fülöp Mónika és Kőfalvi Adél, a két szekszárdi hölgy egy darabig együtt rótta a távot, jelenlétükkel is erősítve egymást, fizikai és lelki szempontból egyaránt.

A Budapest Maraton Kőfalvi Adél (bal oldalon) és Fülöp Mónika számára jelentős többletet adott

Stresszoldás, a mindennapi kihívások eredményes kezelése. A futás, mint testmozgás, többek között ilyen hozadékkal bír Fülöp Mónika számára. A Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója úgy tizenkét évvel ezelőtt rendszeres sétával kezdte, utána kocogással folytatta, később pedig fokozatosan gyorsította a tempót. Ösztönözte őt Klem Zsolt testnevelő kollégája biztatása is. Az intézményvezető fél évtizede tagja a FuTolna nevű csapatnak is, ahol még ultramaratonista is akad.

A Budapest Maraton találkozóhely volt

Ilyen sportbabérokra az igazgató természetesen nem törekszik. Viszont azt már jó előre elhatározta, hogy a múlt hét végén rendezett, immár harminckilencedik Budapest Maratonon rajthoz áll, egyébként számos Tolna vármegyei résztvevővel együtt. Fél évet készült erre a nemzetközi sporteseményre és a gondos ráhangolódás meghozta az eredményét. Fülöp Mónika nemcsak teljesítette a 42,2 kilométert, hanem az 1890 hölgy induló mezőnyében a 442. helyezést érte el. De mint azt megemlítette, nem a helyezés volt számára fontos. Hanem az út, mint cél a maga önismeret fejlesztésével és feszültség oldásával.

– A lehető legjobb pillanatban találkoztunk össze! Ezt már Kőfalvi Adél jegyezte meg a vele készített beszélgetéskor. – Szinte vittük egymást azon a néhány kilométeren – folytatta a PTE Kelemen Endre Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola sportágazati vezetője – Mónikával régóta ismerjük egymást, ezért tudjuk, hogy hasonló a stratégiánk.

Kőfalvi Adél idézte a helyszínen egy riportertől hallott gondolatot: „Aki a maratont lefutja, az már mindenre képes.” Ezt a meglátást magára nézve is maradéktalanul érvényesnek tartja. A táv sikeres teljesítése jelentős erőt generált lényében. Tapasztalati tény számára, hogy ez a többlet képes őt átlendíteni a nehéz helyzeteken.