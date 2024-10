A 29 éves támadó a 19. percben szerzett vezetést, majd a második félidő elején is beköszönt, ezt követően az 58. percben le is cserélték, számolt be róla az M4 Sport. Ádám Martinnak ez volt az első két gólja új csapatában, legutóbb májusban, egy dél-koreai bajnokin volt eredményes még az Ulszan Hyundai színeiben. Akkor az ő góljával győzött 1–0-ra a címvédő az FC Szöul vendégeként.

Ádám Martin öt hónap után lőtt ismét gólt, egyből kettőt

Forrás: Asteras Tripolis FC

A 27-szeres magyar válogatott csatárnak a Super League első hét fordulójában előbb Milan Rasztavacs, majd Claude Makélélé szavazott bizalmat a kezdőcsapatba (ebből csak egyet játszott végig), a legutóbbi két bajnokit viszont a kispadról nézte végig Szavvasz Pantelidisz irányítása alatt. A tizenhat tétmérkőzésig tartó góltalanság miatt (tíz meccs a klubcsapatában, hat a válogatottban) nem meglepetés, hogy a sajtóban felvetődött Böde Dániel „rehabilitációja” a nemzeti csapatnál. A 38 éves csatár minden porondot figyelembe véve 18 mérkőzésen 5 gólnál és egy gólpassznál jár a szezonban.