– Két és fél évvel ezelőtt, az NB I-es bemutatkozása után azt nyilatkozta lapunknak, hogy világéletében irányítóként és átlövőként játszott, de később már szélsőként számítottak Önre a pályán. Akkor azt mondta, hogy ezt a posztot is megszerette, és szélsőként képzeli el a jövőjét, most pedig újra átlövőként láthatjuk. Mi változott?

– Amikor még fiatalabb voltam és otthon játszottam, akkor valóban irányító és átlövő voltam, de egy játékosnál kisebb korban ez teljesen más, mint amikor már a felnőtt csapatban játszik. Aztán eligazoltam Dunaújvárosba, akkor is egy jobbátlövőre volt szüksége a csapatnak. Végül felkerültem a felnőtt keretbe, és teljesen megváltozott a szerepem. Szélsőként számítottak rám, akinek a dolga azért különbözik az átlövőjétől. A szélen nagyjából „csak” a ziccereket kell bedobni, és kevesebb a taktikákban való részvétel. Az akkori edzőmtől, Törő Szabolcstól rengeteget tanulhattam, ő egykor kiváló játékos volt, és megszerettette velem ezt a posztot is. A tavalyi szezon vége felé azt mondták, hogy újra számítanak rám a belső poszton, mert a szélen megvannak az emberek.

– Ez már Gulyás Péter vezetése alatt történt?

– Igen, ő azt mondta, hogy sürgősen szüksége van egy balkezes átlövőre, én pedig megfeleltem a kritériumoknak. Nem volt egyszerű újra belül játszani, mert ott a szélénél sokkal több a párharc, ami felnőtt szinten jóval keményebb. Viszont szeretem a kihívásokat, úgy érzem, egyre határozottabban játszom.

– Ezt igazolja a legutóbbi mérkőzésen nyújtott teljesítménye is. A Budaörs ellen a csapatában holtversenyben a legtöbb gólt dobta, bő két héttel előtte pedig az élvonal egyik legerősebb együttese, a Ferencváros elleni találkozón négyszer volt eredményes. Minek köszönhetőek ezek a sikerek?

– Eleinte bátortalanul játszottam, de Gulyi (Gulyás Péter vezetőedző – A szerk.) és a csapattársak biztatásának hála, egyre jobban sikerült belerázódni a játékba. A jó formát nem csak az erőfeszítéseimnek köszönhetem, ez egy közös munka eredménye.