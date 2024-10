Hétfő este az egy négyzetméterre jutó legtöbb futballsztár a párizsi Théatre du Chatelet-be gyülekezett, ahol az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a France Football-lal és a L'Équipe-pel közösen rendezte meg az Aranylabda díjátadó gálát. A 2024-es év legjobb férfijátékosának a spanyol Rodrit választották meg a szakírók és szakemberek.

– Jobb helyre idén nem is kerülhetett volna az Aranylabda – fogalmazott portálunk megkeresésére a Paksi FC-ben a spanyollal hasonló szerepkörben játszó Windecker József. – Örülök, hogy olyan középpályás kapta a díjat, aki nem a góljaival tűnik ki, hanem azzal az elképesztő mezőnymunkával, ami őt jellemzi. Elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy a spanyol válogatott Európa-bajnoki címet szerzett, a Manchester City pedig megnyerte az angol bajnokságot.

Korábbi sajtóhírekben szinte tényként közölték, hogy Vinícius Jr. kapja az Aranylabdát. Ezzel kapcsolatban Windecker József úgy fogalmazott, a 24 esztendős brazil előbb-utóbb elnyeri a díjat, a nála négy évvel idősebb Rodrinak viszont talán most volt a vissza nem térő lehetősége erre.

Az Aranylabda mellett számos díjat osztottak ki

Az év férficsapatának a Real Madridot választották, aminek a paksiak középpályása, mint a „királyiak” szurkolója, kifejezetten örült. Hozzátette, spanyol bajnokként és Bajnokok Ligája-győztesként ez a díj sem meglepetés.

– Kiváló játékosok alkotják a keretet, sok olyan mérkőzése volt a Realnak, amikor leírták már a csapatot, mégis sikerült fordítania és megnyernie a találkozót. Nem egyszer volt ilyen, úgyhogy a véletlenre sem lehet ezt fogni. A játékosok mellett az erőnléti edzőt is ki kell emelni, kiváló munkát végez. Egyértelmű, hogy a Madrid volt a legjobb csapat az előző szezonban – jegyezte meg Windecker József.

A legjobb 21 éven alulinak járó Kopa-díj is Spanyolországba került Lamine Yamal révén. A Barcelona üdvöskéje 2023-ban került fel a katalánok első csapatához, de az Európa-bajnokságon ismerték meg igazán a nevét.

– Nem vagyok vérmes Real-szurkoló, de egyébként is, a jó teljesítményt el kell ismerni. Még csak 17 éves, de kora ellenére nemzetközi szinten és a La Ligában is kiváló teljesítményt tesz le az asztalra hétről hétre. Ő is egyike azoknak, aki a La Masiából, a katalánok kiváló akadémiájáról került ki – fogalmazott vele kapcsolatban Windecker.