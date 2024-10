Aki követi a sportág történéseit, az tudja, hogy milyen komoly múltja van ennek a párharcnak, amelyhez csupán a Szolnoki Olajbányász elleni összecsapások érhetnek fel. Érthető, hogy nagyon készülnek a paksi fiúk az összecsapásra, s talán nem kell mondani, hogy milyen sokat jelentene Kosztasz Flevara­kisz csapatának, ha sikerülne legyőzniük a fehérváriakat.

Mindkét csapat meggyőző sikerrel indította a szezont: a paksiak egy hete az Endo Plus Service Honvéd otthonában nyertek 91–60-ra, az Alba pedig a nemzetközi kupaelfoglaltsága miatt most kedden győzte le 114–86-ra az Egis Körmendet.

Ez előny is lehet, hiszen lendületből jöhetnek Paksra a fehérváriak, ugyanakkor hátrányt is jelenthet, hiszen bő egy hét alatt három kemény tétmeccset is vívtak a fehérváriak, akik a szlovák Prievidzával játszottak az Európa-kupa selejtezőjében, és az idegenbeli 102–85-ös vereséget követően saját csarnokukban 104–84-re győztek, kiejtve ezzel a riválist.

A paksiak szerda este jelentették be, hogy a Honvéd otthonában súlyosan megsérült Kahlil Dukes helyére leigazolták a korábban Sopronban játszó, így Kosztasz Flevarakisz által jól ismert Yasiin Josephet, aki az Alba ellen már ott lehet a pályán a paksi együttesben.

Férfi NB I., a 2. fordulóban.

Atomerőmű SE–Alba Fehérvár.

Paks, Gesztenyés út, péntek, 18 óra.

Vezeti: Praksch Péter Árpád, Nagy Viktor, Frányó Péter.