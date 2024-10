Négy győzelem után először kapott ki a szezonban az Atomerőmű SE, amely a bajnoki címvédő és listavezető Falco Vulcano Energia KC Szombathely otthonában maradt alul egy olyan kiélezett meccsen, amelyet teljes kerettel akár meg is nyerhetett volna. A vasi sztárcsapat ellen azonban hiányzott (és tényleg nagyon hiányzott) a piros-kékektől Eric Lockett és Yasiin Joseph, így jelentősen leszűkültek Kosztasz Flevarakisz rotációs lehetőségei, amit a görög szakember szóvá is tett.

Kosztasz Flevarakisz, az Atomerőmű SE edzője időkérés közben

Fotó: MKOSZ

– A szombathelyi meccsen nagyon hiányzott két légiósunk, akik fontos részei a rotációnak – fogalmazott Kosztasz Flevarakisz. – Ennek ellenére volt sanszunk a győzelemre, de nem jött össze. A küzdés miatt sajnálom, hogy nem sikerült győzni, mert a fiúk megérdemelték volna, de így is büszke vagyok rájuk. Dolgozunk tovább keményen, hiszen csütörtökön a debreceniek otthonában sem vár ránk könnyebb feladat – zárta.

Az említett két légiós már jobban van, s vissza is térhet a paksi csapatba, amelyik így újfent teljes „fegyverzettel” mehet bele a csatába.

A DEAC egy 80–79-es soproni vereséggel kezdte a szezont, de aztán legyőzte hazai pályán a Bp. Honvédot (84–66) és a PVSK-Veoliát (75–68), legutóbb pedig idegenben verte meg 85–80-ra a Körmendet, azaz nem ígérkezik ez egy könnyű meccsnek.

Benke Szilárd szerint ilyen meccsek várnak az Atomerőmű SE -re

– Jól küzdöttünk és szépen is játszottunk Szombathelyen, annak ellenére is, hogy felforgatott kerettel léptünk pályára. Fáj a vereség, mert másképp is alakulhatott volna, de tanultunk belőle, és remélem, hogy a DEAC otthonában hasonló teljesítménnyel már a győzelmet is kivívjuk. Hosszú a szezon, és sok-sok ilyen meccs vár még ránk – fogalmazott az éppen a Falcótól érkezett Benke Szilárd, aki 19,2-es pontátlagával a kilencedik a hazai rangsorban.

A listát 23,5-ös átlaggal éppen a debreceni Djordje Drenovac vezeti – rá különösen oda kell figyelni. Ha őt sikerül „kivonni a forgalomból”, az már fél siker lehet az Atomerőmű SE számára.

Férfi NB I, a 6. fordulóban.

DEAC–Atomerőmű SE.

Debrecen, Oláh Gábor utcai Sportcsarnok.

Csütörtök, 18.30 óra. Vezeti: Földházi Tamás Péter, Dr. Mészáros Balázs, Horváth Csongor Béla.