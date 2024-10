Régóta várták ez a teljesítményt a paksi kosárrajongók az Atomerőmű SE csaptától. A négyszeres magyar bajnok és négyszeres hazai kupagyőztes piros-kék egylet legutóbb tizenegy éve kezdte négy győzelemmel a bajnokságot – akkor döntőt játszhatott a Szolnoki Olajjal. Az ötödik találkozóját akkor elveszítette az ASE, amely Zalaegerszegen 77–75-re kapott ki. Most mindenki abban bízik, hogy a sorozat nem szakad meg, és az Atom folytathatja a menetelést, ahhoz azonban, hogy ez így legyen, nemcsak a pályán kell tenni, de szerencse is kell majd. A Falco KC ugyanis nemcsak a magyar NB I-ben, hanem a nemzetközi porondon is kimagasló teljesítményre képes.

Jay-Jay Chandler és az Atomerőmű SE legutóbb a Körmend ellen győzött

Fotó: Molnár Gyula

De ez az ASE is! Kosztasz Flevarakisz nagyon jó csapatot rakott össze, idén végre sikerült „belenyúlni” a légiósválasztásba, Eilingsfeld János végre egészséges, Benke Szilárd személyében pedig egy magyar szinten klasszisnak számító kisembert is sikerült ide csábítani. A paksiak három felkészülési tornát is megnyertek a bajnokság előtt, Nyíregyházán, Eszéken, és Pakson, a Morgen Ferdinánd Emléktornán is százszázalékosak maradtak, ahogy a Bp. Honvéd, az Alba Fehérvár, a PVSK-Veolia és az Egis Körmend ellen is meglett a győzelem. Ráadásul eléggé meggyőzőek voltak ezek, csupán a vasiak ellen kellett egy kicsit izgulni, de a játékosok szíve a helyén volt, a kritikus pillanatokban pedig ők hozták meg a jó döntéseket.

Az Atomerőmű SE régen nyert már a Falco ellen

Most is jó döntéseket kell hozni, mert csak így lehet megszakítani a Falco KC győzelmi sorozatát, amely immáron hét találkozót számlál a paksiak ellen. Az Atomerőmű SE-nek legutóbb 2021 márciusában sikerült legyőzni a sárga-feketéket, akkor szintén az Arena Savariában 93–80-as győzelemnek örülhettek a piros-kékek. A hős akkor a 32 pontig jutó Lóránt Péter volt, s a győztes csapatban szerepelt a ma is az Atomban játszó Eilingsfeld János és Kovács Ákos – igaz utóbbi most sérüléssel bajlódik.