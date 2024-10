Ismét kitettek magukért a Bátaszék SE karatékái, akik 2023 után idén is a legjobb csapatnak bizonyultak a Wado Magyar Bajnokságon. A Budafoki BMTE sportcsarnokában rendezett stílusbajnokságon 17 csapatot és közel 500 nevezést rögzítettek. A BSE egy 25 fős versenyzői delegációval vett részt a megmérettetésen és 17 arany, 9 ezüst és 9 bronzéremmel toronymagasan az éremtábla elején végzett.

Nagy Ákos vezetőedző boldogan emeli a magasba a serleget. A Bátaszék SE idén is a csúcsra ért

Fotó: Beküldött fotó

„Őszintén szólva meglepett a végeredmény, és ez nem álszerénység a részemről. Minden rivális klub kiváló munkát végez, ezért azt gondoltam hogy talán hosszú idő után ez lesz az első olyan Wado Magyar Bajnokság, amikor az összesített dobogós helyezésért is komoly erőfeszítésre lesz szükségünk – értékelt Nagy Ákos, a bátaszékiek vezetőedzője. – Természetesen azoktól, akik az október végi ciprusi Wado Eb-n indulnak mindenképp döntőt vártam, és mint utólag kiderült ez nem is volt irreális cél, hiszen a kilenc bátaszéki indulóból nyolcan tatamira léptek itt is (Hefner Zsófi a jövő heti vb miatt pihenőt kapott) és 8 aranyérem, 1 ezüst és 1 bronzéremmel járultak hozzá az éremkollekcióhoz. Ami kivételesen nagy örömöt jelent és mindig megnyugtató, hogy a továbbtanulás és kiégés miatt távozó versenyzők helyett feljövő utánpótlás sportolók kiválóan helyt álltak és méltó módon vették át a stafétát. Ez mindig egy nagyon jó visszacsatolás a munkánkról, és ezúton is nagyon köszönöm a BSE edzői team-nek” – fogalmazott.

A BSE eredményei a Wado Magyar Bajnokságon.

Aranyérmesek: Bóta Bence (kumite), Kovács Zoltán (kumite), Mátyás Liza (kumite), Mészáros Jázmin (kata, kumite), Nagy-Jánosi Bátor (kumite), Paksi Péter (kumite), Pesti Ábel (kumite), Péter Panna (U14 és kadet kumite), Sárközi Mirella (kumite), Takács Noel (kumite), Váncsa Zsombor (kumite), Zoltán Ákos (kumite), Ilsofai-Pataki Ákos (kihon), Nyárádi Ramiz (kata), Pfeifer Mira (kata).

Ezüstérmesek: Baranyai Gergő (kumite), Kiss Bánk Botond (kumite), Mátyás Máté (kihon), Mészáros Bende (kihon, kumite), Pfeifer Mira (kumite), Szava Lara (kata, kumite), Vörös Botond (kumite).