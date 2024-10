Négyszer játszanak egymással a csapatok a vármegyei I. osztályú focibajnokság 2024/2025-ös szezonjában. Egyszer már mindenki találkozott mindenkivel, így nagyjából kialakultak már az erőviszonyok, a mostani hétvégén már a visszavágók jönnek. Két párban a eddigiek alapján egyértelműnek tűnik a végkifejlet, a Bölcske jóval esélyesebb a Tevelnél és a Dombóvár is favorit a Bonyhád-Börzsönnyel szemben. Mindkét meccsen meglepetés lenne, ha az esélytelenebbnek tartott gárda győzne, főképp úgy, hogy a Bölcske a rajton 3–0-ra nyert Tevelen, míg a Dombóvár 6–0-ra verte a történelmi szezont futó – a vármegyei élvonalban először játszanak a völgységiek – börzsönyieket.

Ugyanakkor nem könnyű megtippelni a Kakasd SE és a Bátaszék SE összecsapásának végeredményét. A rajton 0–0-ra végeztek a felek egy olyan találkozón, amelyet a bátaszékiek irányítottak, de a kakasdiaknak is megvoltak a lehetőségeik ahhoz, hogy megszerezzék a három pontot. Mindkét gárda három győzelmet számlál, a kakasdiak egyszer, a bátaszékiek kétszer kaptak ki. Jobb formában előbbiek vannak, az utolsó négy mérkőzésükön tíz pontot szereztek és idegenben legyőzték például a Bölcskét (3–1-re). A bátaszékiek kikaptak a Bölcskétől (1–2) és a Dombóvártól (1–3), igaz mindkettőtől saját pályájukon, idegenben viszont veretlenek, a múlt héten Börzsönyben gurítottak egy ötöst.

„Egy kör lement a bajnokságból, nagyjából látjuk már az erőviszonyokat – mondta Buzás Attila, a bátaszékiek edzője. – Minden meccsen megvoltak a győzelmi esélyeink, a két vesztes összecsapásunk fordulópontokból nem jöttünk ki jól, az ellenfeleink kihasználták a hibáinkat. Látjuk, hogy mit kell kijavítani, mit kell másképp csinálni, remélem, hogy tanultunk ezekből és a második körben eredményesebbek leszünk. Mind a két vereségünkért vissza akarunk vágni” – húzta alá a szakember.

„A kakasdiak elleni hazai találkozónkon felbillent a pálya, akkora fölényben futballoztunk. Sajnos ez eredményességben nem mutatkozott meg, nem tudtuk bebizonyítani, hogy mi vagyunk a jobb csapat. A kakasdiak kapusa kiválóan védett, nem túlzás, hogy neki köszönhetően vittek el egy pontot a vendégek. Most mi leszünk a vendégek, de ismerjük az erényeiket, és a gyenge pontjaikat is, mindenképpen szeretnénk nyerni. Eddig úgy alakult, hogy a csodálatos új pályánkon nem tudtunk győzni, amin mindenképpen át kell lendülnünk. Idegenben viszont mind a három találkozónkat megnyertük, s remélem, hogy ez a sorozat a mostani hétvégén is folytatódik majd” – tette hozzá Buzás.