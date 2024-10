– Várja már a vasárnapot?

– Abból a szempontból várom, hogy majdnem kilenc éven át Szekszárd volt a második otthonon, a szekszárdi klub pedig a második családom – felelte hírportálunknak Djokics Zseljko. – Ugyanakkor nem örülök neki, hogy ellenfélként kell Szekszárdra utaznom. Viszont vártam, hogy keresni fog!

Djokics Zseljko távozása után először tér vissza Szekszárdra

Fotó: Kovács Liliána

– Gondolhatja, hogy nem hagyok ki egy ilyen ziccert!

– Megmondom önnek, hogy követtem a szekszárdi csapat Zabiny Brno elleni Euroliga-selejtezőit. Szurkoltam a lányoknak, hogy sikerüljön továbbjutniuk, hogy ismét megmutassák magukat abban a sorozatban, amelyben két idényt is eltöltöttünk. A bajnoki meccseket viszont már nem kísértem figyelemmel. Sokszor nehezen kapcsolok át, hogy már nem én vagyok az edző.

– Úgy hallom, hogy nehéz kordában tartania az érzelmeit.

– Ilyen hosszú idő nem múlik el nyomtalanul. Persze profi módon, profi edzőként tudom, hogy mi a dolgom. Azért utazunk vasárnap Szekszárdra, hogy megnyerjük a rangadót. Mindenki tudja, hogy milyen fontos ez a találkozó a két csapat számára, ezért sem mindegy, hogy milyen eredménnyel zárul.

– Elképzelte már, hogy milyen érzés lesz belépni a szekszárdi sportcsarnok ajtaján?

– Olyan, mint amikor 2016-ban Szekszárdra igazoltam, és a KSC-vel Pécsre látogattunk. Akkor sem volt könnyű, s most sem lesz az. De a sport ilyen, az edzők élete ilyen. Mostanra ugyanakkor eljutottam oda, hogy mindkét oldalnak jó volt ez a váltás, a szekszárdi csapat új impulzusokat kapott az új edző érkezésével, s nekem is kellett ez a változás.

– Megtalálta a számításait Pécsen?

– Azt mondhatom önnek, hogy igen, egy fiatal, ambiciózus csapatom van, amellyel lehet, és öröm is dolgozni. Aranyos, tehetséges lányok játszanak Pécsen, olyanok, akik napról napra szeretnének jobbak lenni. Most belementünk egy kemény sorozatba, múlt szombaton a Sopronnal játszottunk, szerdán, az Európa-kupában a spanyol Gironával találkoztunk, most pedig utazunk Szekszárdra.

– Mit gondol, mi fog dönteni?

– Fizikálisan és mentálisan is kemény meccs lesz, s döntő lesz, hogy melyik csapatnak sikerül jobban a frissítés. Na és a legfontosabb az lesz, hogy melyik csapat játékosai bírják majd jobban a rangadóval együtt járó nyomást. Biztosan remek lesz a hangulat, ezt a helyzetet is tudni kell kezelni.