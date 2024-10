Nagyon megy a Dombóvár FC-nek a vármegyei I. osztályú focibajnokság 2024/2025-ös szezonjában. Horváth Zoltán csapata eddig az összes bajnokiját megnyerte, s nemcsak a legtöbb rúgott góllal (24), hanem a legkevesebb kapott góllal (3) is ők büszkélkedhetnek. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a góllövőlista első helyén is dombóvári játékos áll, mégpedig az eddig 6 találatot jegyző, s egy hete a 150. DFC-s gólját elérő Horváth Árpád, akkor mondhatjuk, hogy most minden passzol Dombóváron.

Horváth Zoltán, a Dombóvár FC edzője (képünkön balról) nagyon elégedett csapata eddigi teljesítményével

Fotó: A szerző felvétele

– Hét győzelem után nyilván elégedettnek kell lennünk, de semmiképpen sem lehetünk megelégedettek! – hangoztatta Horváth Zoltán, a DFC edzője. – Nem szabad, hogy bárkit is megtévesszen a játékosaink közül ez a teljesítmény, senki sem dőlhet hátra, ugyanez a hozzáállás kell a csapattól a folytatásban is. Szerencsére a játékoskeretünk mentálisan nagyon erős, és megvannak azok a karaktereink, akik képesek eldönteni a mérkőzéseinket.

Apropó karakterek! Nyáron több kulcsember, így Orsós Tamás, Borbély Ákos vagy Fila Géza is távozott, ám Horváth Zoltán sokakkal ellentétben már akkor azt mondta, hogy aki menni akar, azt kár is marasztalni.

– Sárosi Dávid, Lódri Gergő és Bunevácz Bence is gyorsan beilleszkedett, s a még az előző idényben visszatért Reizinger Dániel is erőssége a csapatunknak – folytatta Horváth Zoltán. – Sajnos Bunevácz Bölcskén megsérült, le kellett cserélni, az orvosok pedig kéthetes pihenőt írtak elő számára, hogy pihentesse a combhajlítóját. Rá még a mostani hétvégén sem számíthatok, a többiek ugyanakkor kivétel nélkül bevethetők.

Talán most szombaton áll a legnehezebb meccs előtt a Dombóvár FC

– A héten mondtam a fiúknak, hogy mi vagyunk az egyetlen csapat az egész mezőnyben, amelyik meg tudta verni a kakasdiakat – folytatta a szakember. – Ez nyilván ad nekünk egyfajta pluszenergiát, ugyanakkor a vendégeket is inspirálja, hiszen bizonyosan ők is szeretnének visszavágni. Most ez a helyzet, mi vagyunk az elsők, mi vagyunk a százszázalékosok, nyilván mindenki kettőzött erőbedobással küzd ellenünk. Ha visszagondolok az augusztusi meccsre, akkor az jut eszembe, hogy Kakasdon is nagy fölényben játszottunk, volt legalább öt helyzetünk, amikor Kófiás Áron szabadrúgásból betalált a kapunkba. A második félidőt azonban nagyon megnyomtuk, és Horváth Árpi duplájával végül megnyertük a meccset. Erőnlétileg jobbnak érzem a csapatot, nyilván szeretnénk hétről a nyolcra lépni, de ehhez mindenkitől maximális odafigyelés kell, és nem szabad elfelejtenünk, hogy a kakasdiak Bölcskén is győzni tudtak 3–1-re. Ha senki nem gondol magáról többet, mint ami, akkor meglesz az újabb győzelem – zárta a szakvezető.