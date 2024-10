A DOVASE ugróatlétája már a tavalyi évben is magára ölthette a címeres mezt, akkor Szlovákiában hideg, esős időben zajlott a korosztályos verseny. Nem volt ez másképp az idei Válogatott Viadalon sem, a horvát fővárosban is pocsék időben küzdött meg egymással a cseh, a magyar, a szlovák, a szlovén és a horvát válogatott.

Centiről centire javította legjobbját Zágrábban Lakatos-Lamm Bence, a DOVASE magasugrója

Forrás: Fényes érmek Dombóvárról

Lakatos-Lamm Bence azonban nem törődött a vizes pályával, magasságról-magasságra lendült bele, a 187 centiméteres egyéni csúcsbeállítás után remekül ugrotta át a 190-et is. Ekkor már csak egy cseh ellenfele és a másik magyar versenyző volt versenyben. Harmadik kísérletére átvitte a 193 centis magasságot is, immár hat centivel túlszárnyalva élete legjobbját. Ám a nagy küzdelemnek itt még nem volt vége: ketten ugrottak tovább, és Bence első kísérletére teljesítette a 196 centit (!), amely magasságot Lukas Drobilic is elsőre teljesítette.

Tarr Imre tanítványa végül második lett, 9 pontot szerezve a magyar válogatottnak. A pontversenyben Magyarország a második helyen végzett Csehország mögött, megelőzve a házigazda Horvátországot.