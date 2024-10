Öt győzelem az egyik, öt győzelem a másik oldalon. Ezzel a mérleggel várta a férfi élvonal szerdai rangadóját az Atomerőmű SE és az NKA Universitas Pécs. Három dupla az egyik, három dupla a másik oldalon – így indult a csata. Aztán Eilingsfeld János bevágta az első paksi triplát, amivel jelt adott a „rohamra”. Pillanatok alatt állva hagyta ellenfelét az Atom, amely 27–13-ra vezetett már, a pécsiek két triplával jöttek be tízen belülre. A második tíz perc két pécsi duplával indult, amivel visszajött négy pontra a vendégcsapat, de aztán visszaállt a félidei különbség, amit tartott is az egyre inkább belemelegedő Atomerőmű SE.

Eilingsfeld János mellett Jay-Jay Chandler volt a meccs legjobb paksi pontszerzője

Fotó: Molnár Gyula

A fordulás után gyorsan 18 pontra hízott a paksiak előnye, s úgy tűnt, hogy ezzel állva is hagyta ellenfelét a négyszeres bajnok. Küzdött, harcolt a Pécs, nyilván Csike Ferenc is bizonyítani akart korábbi kenyéradójának, de ez az ASE most nagyon erős. Szépen járt a labda kézről kézre hazai oldalon, jó volt látni, hogy a paksi csapat élvezi a játékot (a hazaiak 26, a pécsiek 15 gólpassznál álltak meg). Eilingsfeld Jánosék uralták a palánkok alatti területet: a válogatott erőcsatár 11, az amerikai De’Quon Lake 10 lepattanót tett a közösbe.

Férfi NB I, a 7. fordulóban. Atomerőmű SE–NKA Universitas Pécs 102–81 (27–19, 20–19, 21–13, 34–30). Paks, 1000 néző. Vezette: Cziffra Cs., Jakab L., dr. Németh P. ASE: Chandler 22/9, Benke 13, Lockett 8, Eilingsfeld 22/9, Lake 14. Csere: Révész, Joseph 11/3, Halmai D. 2, Dorogi 5/3, Kucsora 3/3, Kovács Á. 2. Vezetőedző: Kosztasz Flevarakisz. Pécs: Nikolic 11, Abell 24/3, Rátgéber 5/3, Meleg 12, Bacovic 17/9. Csere: Brbaklics 3/3, Kerpel-Fronius 6, Scherer, Herger, Bor, Mezőfi 3/3. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

A paksiak a 9. fordulóban, szombaton a Zalakerámia ZTE KK otthonában lépnek pályára.