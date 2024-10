A huszonöt fős bő keretben szekszárdi részről Boros Júlia és Mányoky Réka szerepelt, végül a szövetségi kapitány döntése alapján a szűkítettbe csak utóbbi került be. A helyi szurkolók számára találhatóak még ismerős arcok a válogatottban, hiszen két KSC-nevelés, Miklós Melinda és Studer Ágnes is ott lesz Bulgária és Szlovénia ellen, továbbá kék-fehéreknél évekig játszó Kiss Virág is szerepel novemberi Európa-bajnoki selejtező mérkőzéseken.

Mányoky Réka (labdával) is ott van az Európa-bajnoki selejtezőkre készülő válogatott keretben

Fotó: Makovics Kornél

A magyar válogatott az kvalifikáció során a B-csoportban szerepel majd Szlovéniával, Bulgáriával és Finnországgal közösen. Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese két meccset játszik idén, november 7-én 18 órától fogadják a bolgárokat a miskolci DVTK Arénában, majd három nappal később Ljubljanába utaznak, hogy a szintén este hat órakor kezdődő találkozón a szlovénekkel mérkőzzenek meg. A nyolc darab négyes csoportból a csoportgyőztesek és a négy legjobb csoportmásodik juthat tovább a 2025. június 18. és 29. között sorra kerülő Európa-bajnokságra, ahol a négy házigazda, Csehország, Görögország, Németország, és Olaszország alanyi jogon már biztos résztvevő.

Aho Nina, Kányási Veronika, Lelik Réka, Miklós Melinda (valamennyien DVTK HUNTHERM), Angyal Barbara, Dombai Réka, Dubei Debóra, Kiss Virág (valamennyien SERCO UNI Győr), Mányoky Réka (Tarr KSC Szekszárd), Határ Bernadett (Valencia Basket, spanyol), Juhász Dorka (Famila Wüber Schio, olasz), Papp Klaudia, Varga Alíz (mindketten Sopron Basket), Studer Ágnes, Török Ágnes (mindketten NKA Universitas Pécs), Tóth Franka (TFSE-MTK).