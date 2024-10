Háziversenyt rendezett az elmúlt hétvégén a nagydorogi Veganum Lovassport Egyesület. A megmérettetésen huszonegy ifjú lovas mutatta meg tudását, a legkisebbek vezetőszáras és futószáras kategóriákban indultak, míg az idősebbek ügyességi versenyszámban bizonyítottak. A legfiatalabb versenyző hároméves volt.

A Veganum Lovassport Egyesület azzal a céllal alakult, hogy megszerettesse a gyerekekkel a lovaglást

Forrás: Beküldött fotó

Idén már bizonyítottak a Veganum Lovassport Egyesület lovasai

A háziversenyt motivációs céllal szervezte meg az egyesület, hogy alkalmat nyújtsanak a gyerekeknek arra, hogy szüleiknek, családtagjaiknak is bemutathassák az eddig tanultakat. Hahn Anett lovassport oktató fontosnak tartja, hogy a gyermekek pozitív megerősítést kapjanak a lovaglás által, és a versenyeken ne csupán az eredményesség legyen a fő cél, hanem a lovaglás élményének megélése is. A háziverseny is alapvetően a jó hangulatról és az élményszerzésről szólt, és végül minden lovas kapott ajándékot.

A Veganum Lovassport Egyesület ez év tavaszán alakult azzal a céllal, hogy megismertessék és megszerettessék a legfiatalabb korosztállyal a lovakat és lovaglást. Növendékeik idén több ügyességi versenyen is részt vettek, nemrégiben például a Pörbölyben megrendezett bajnokságon indultak, és többen szép eredményt értek el.