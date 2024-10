Már a legjobb tizenhat közé jutás a tét a Mol Magyar Kupában, amelyben már több párharcon túl vannak a csapatok (a lapzártánkig befejezett eredmények keretes írásunkban). A Paksi FC ma 20 órától annak a Budapest Honvédnak az otthonában lép pályára, amellyel az előző kiírásban is összefutott, s amellyel ugyanúgy a legjobb tizenhat közé kerülésért meccselt.

Még a dátum is majdnem stimmel, hiszen 2023-ban november 2-án rendezték a találkozót, most pedig csak két nappal leszünk korábban. Az emlékezetes, 2–2-re végződött meccs negatív és pozitív hőse is a kapus, az azóta Szaúd-Arábiába igazolt Szappanos Péter volt, aki előbb a rendes játékidőben öngólt vétett, majd a tizenegyespárbajban kifogta Kovács Gergely büntetőjét, amivel továbbjuttatta csapatát.

A Paks aztán kiejtette az Újpestet, a Vasast és a Kisvárdát is, a Puskás Arénában rendezett döntőben pedig 2–0-ra a Ferencvárost is legyőzte – történelmi győzelmét szerezve.

A papírforma alapján most is a paksiak továbbjutása várható, sőt meglepő lenne, ha a ma már NB II-es Honvéd a büntetőkig kihúzná.

A válogatott szakmai stábjából érkező Laczkó Zsolt dirigálta kispestiek pocsék formában vannak, a második ligában a kiesés elkerüléséért küzdenek – egyelőre kevés sikerrel –, az utolsó öt bajnokijukon egy döntetlen és négy vereség a mérlegük. Ezzel szemben a Paks az utolsó négy bajnokiját kivétel nélkül, a Ferencvárossal és a Puskás Akadémiával azonos pontszámmal vezeti az OTP Bank Ligát.

Mol Magyar Kupa, a legjobb 16 közé jutásért.

Budapesti Honvéd–Paksi FC.

Bozsik Aréna, csütörtök, 20 óra.

Vezeti: Kovács Imre (Tóth II Vencel, Rózsa Dávid).

Tv: M4 Sport, élő.