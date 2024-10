Aki ismeri a kiváló sport­embert, annak elsőként az íjászatban elért eredményei ugranak be, ami nem is csoda, hiszen tíz évet töltött el a sportágban, s nyert országos bajnoki címek mellett Európa-bajnokságon és világbajnokságon is, s nemcsak egyéniben, hanem csapatban is gyűjtögette a fényesnél fényesebb érmeket.

Azt talán kevesen tudják a MOB Fair Play-díjjal kitüntetett sportemberről, hogy az íjászat csak az egyik „hobbija”, korábban húsz évig cselgáncsozott, hat éven át pedig kajakozott. Utóbbiban volt országos bajnokságon ezüstérmes és bronzérmes, dzsúdóban pedig a master kategóriában szerzett bronzot.

Első erőemelő versenye tavaly júniusban, a csehországi Ceska Lipában volt, s WUAP Európa Bajnokságon fekvenyomásban rögvest egy harmadik hellyel jelentkezett. Az év végén pedig jött a manchesteri WPC Világbajnokság, ahol fekvenyomásban aranyérmet nyert. Az írországi megmérettetés idén már a harmadik volt számára a sorban, májusban a csehországi Trutnovban a GPC Európa-bajnokságon felhúzásban aranyat, fekvenyomásban ezüstöt szerzett, a finnországi AWPC/WPC Európa-bajnokságon pedig mindkét nemben, fekvenyomásban és felhúzásban is a legjobbnak bizonyult.

Kovács Gábor Zsigmond büszke arra, hogy soha nem élt teljesítményfokozókkal, s a jövőben sem fog. Annak ellenére sem, hogy csak az AWPC és IPF szövetség eseményein van doppingellenőrzés, a többi szervezet nem igazán foglalkozik ezzel.

A jövőt illetően azt mondta, nagyon bejött neki az erőemelés, s amíg élvezi, addig csinálja is. Heti hatszor edz, hogy formában maradjon, mert ő olyan, hogy amibe belevág, abból szeretné kihozni a maximumot.