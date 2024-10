Legutóbb május 12-én, a Kisvárda otthonában 4–3-ra elveszített bajnoki mérkőzésen állt kapuban Kovácsik Ádám, aki Mezőkövesdről való távozása után és Paksra érkezését követően vasárnap a Ferencváros ellen volt ismét kezdőcsapat tagja. A korábbi egyszeres válogatott kapus a sok jó teljesítmény közül ő nyújtotta az egyiket (a Nemzeti Sporttól Böde Dániel és Osváth Attila mellett ő kapott 8-as osztályzatot): hat védést mutatott be a címvédő ellen, nagy szerepet vállalva csapata 3–1-es sikeréből.

Kovácsik Ádám jobb bemutatkozásról nem is álmodhatott

Fotó: Török Attila

– Hazai pályán, telt ház előtt, a Ferencváros ellen, egy ilyen mérkőzésen ismét pályára lépni... Jobbat nem is képzelhettem volna el – fogalmazott portálunk megkeresésére Kovácsik Ádám, aki egy hónapig volt klub nélkül, miután Mezőkövesddel megszűnt a szerződése. – Megtehettem volna, hogy pihenek és várok egy ajánlatra, helyette viszont reggel hat órakor Óbudán kezdtem és a III. kerületi TVE-nél edzhettem. Hálás vagyok a klubnak, hogy megadták a lehetőséget erre, enélkül aligha lettem volna ilyen állapotban. Pakson egy hónapot készültem, odatettem magam a melóban és éreztem az edzéseken, hogy jó formában vagyok.

A Paks kapusa elmondta, a hét közepén tudatta vele Bognár György, hogy az ő nevével kezdődik majd a kezdő tizenegy a Ferencváros ellen. Azóta tudatosan a mérkőzésre készült és bízott benne, hogy megragadja a lehetőséget, amit a szakmai stábtól kapott. A mérkőzésről elmondta, sejtették, hogy a csütörtöki Tottenham elleni Európa-liga mérkőzés miatt tompábbak lesznek, azért megnyomták a találkozó elejét, ami jól sült el. Szünet után, 2–1-es állásnál volt egy tíz perces periódus, amikor kapujuk elé szorította őket a Fradi, de a második félidőben nem érezte az a nagy nyomást az ellenfél részéről. A harmadik gól pedig mindent eldöntött.

– Meg akartam mutatni, hogy kit igazolt le a csapat – folytatta. – Pozitív visszajelzéseket kaptam kintről, magabiztosságot adott ez a mérkőzés. Remélem, megragadok a kezdőben, de ez több összetevős történet. A fiatalszabályt is figyelembe kell venni és az is igaz, hogy Simi (Simon Barnabás – A szerk) is jól védett, amikor pályán volt. Bízom benne, hogy a Ferencváros elleni találkozó valami jónak a kezdete.