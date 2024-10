A hatból a hétvégi forduló utánra biztosan négy marad, már ami a százszázalékos gárdák számát illeti. A hatok egyike az a Vasas Akadémia, amellyel szombaton, idegenben csap össze a Tarr KSC Szekszárd (az NKA Universitas Pécs a Sopron Basketet fogadja, itt is leromlik majd az egyik csapat mérlege). Magyar Bianka alakulata esélyesként utazhat a fővárosba, már csak azért is, mert a két csapat egymás elleni összevetésében 25 győzelemnél jár a KSC, amely még Magyar Gergellyel a kispadon kapott ki a budapestiektől, a 2013. október 13-i szekszárdi összecsapást 67–55-re nyerték meg a vendégek. Az előző szezonban a KSC hazai pályán 33 pontos különbséggel győzött, míg idegenben parádés utolsó negyedbeli játékával húzta be a győzelmet.

Magyar Bianka, a Tarr KSC Szekszárd vezetőedzője

Fotó: Denes Martonfai

A Vasas mutatója tiszteletet parancsoló, ugyanakkor azt is látni kell, hogy a szekszárdi csapatot sokkal jobb játékosok alkotják, s ennek a pályán is meg kell mutatkoznia szombaton Budapesten. A pontlistán 16,5-ös átlagával a hetedik helyen álló Domonique Raquel Davisre, valamint Molnár-Budácsik Eszterre (13,5 pont) oda kell figyelniük Theodoreán Alexandráéknak, akik az újabb nemzetközi fellépésükre, a spanyol Movistar Estudiantes elleni jövő szerdai, idegenbeli Európa-kupa-meccsükre és a jövő vasárnapi, NKA Universitas Pécs elleni rangadójukra is szeretnének újabb győzelemmel ráhangolódni.

Női NB I, az 5. fordulóban

Vasas Akadémia–Tarr KSC Szekszárd

Budapest, Pasaréti Sportcentrum, szombat, 18 óra.

Vezeti: Jakab László Imre, Jankovics Viktor Zsolt, Hervay Tibor.