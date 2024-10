Második görög ellenfelével találkozik a szekszárdi egylet a nemzetközi kupaporondon. Két éve az Olympiakosszal az Euroligában csapott össze a KSC, amely hazai pályán 78–69-es győzelmet aratott, idegenben viszont 87–68-ra kikapott a kikötővárosiaktól. Ezúttal a második számú európai kupasorozatban az Iraklisz Stihl Thesszaloniki együttese vár Magyar Bianka csapatára.

A Tarr KSC Szekszárd kedden délután edzett az Ivanofeio Sports Arénában

Forrás: Beküldött fotó

A görög női bajnokság küzdelmei a hétvégén rajtoltak, az Iraklisz pedig nem tartott valami jó főpróbát, hiszen saját csarnokában 99–71-re kikapott a Panathlitikos Sykes gárdájától. A thesszalonikiaknál Sofia Giapitzoglou 24, Dickie Kennedy pedig 20 pontot ért el. A görögök magyar játékosa, Gorjanácz Ágnes nem volt a nevezettek között.

Az Iraklisz igen bő kerettel nevezett be az idei szezonra, az Eurobasket összeállítása szerint tizenhét játékos áll Teodorosz Polimenisz rendelkezésére, igaz közülük öten a junior csapat alapemberei, de az elsőszámú gárdában is számolnak velük. A görögök amúgy bátran nyúlnak a fiatalokhoz, amit mutat, hogy a csapat átlagéletkora 21,3 év, a legfiatalabbjuk, Eftimia Foniadaki 16 múlott, s kilencen is húsz év alattiak.

Az Iraklisz húzóemberei a már említett kanadai Dickie Kennedy mellett az amerikai Alecia Westbrook és a nigériai Okoro Ifunanya – valamennyien az idei nyáron érkeztek, ahogy a Baja, a Cegléd, a Pécs, a DVTK és a ZTE színeiben is megfordult Gorjanácz Ágnes is a mostani szezon előtt csatlakozott a görögökhöz.

A szekszárdiak sokkal jobban játékban vannak, mint az Iraklisz, hiszen a nemzetközi színtéren már túl vannak két Euroliga-selejtezőn a cseh Zabiny Brno ellen (idegenben 67–66-ra, hazai pályán 80–73-ra kaptak ki Mányoky Rékáék), a magyar bajnokságban pedig már három fordulót is lejátszottak.

Ezeket a meccseket pedig kivétel nélkül meg is nyerték, igaz messzemenő következtetéseket kár lenne levonni a BKG Prima Natura Szigetszentmiklós (90–69), a Darazsak Sportakadémia (96–53) és a VBW CEKK Cegléd (91–52) elleni sikerekből.

A szekszárdiak szerdán 19 órakor lépnek pályára a 2200 szurkoló befogadására alkalmas Ivanofeio Sports Arénában, a találkozót a FIBA YouTube csatornáján lehet élőben követni, a linket a mérkőzés előtt megtalálja majd internetes oldalunkon, a Teol.hu-n.