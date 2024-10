Még a Tengelic ellen 2023 májusában, a második vonalban kezdte meg veretlenségi sorozatát a Madocsa, amely a harmadosztály előző idényét vereség nélkül nyerte meg (23 győzelem, 1 döntetlen). Vasárnap öt győzelemmel és két döntetlennel utazott a gárda Szedresbe, ahol megszakadt ez a sorozata, így mindkét osztályt figyelembe véve harminchárom bajnoki után kapott ki, míg vendéglátója sorozatban tizenkettedik hazai meccsét nyerte meg.

Csontos Mihály (jobbról a második) kezdte a szedresi gólok sorát a Madocsa ellen

Fotó: Molnár Gyula

A Kajdacs május után szerzett tizenhárom találatot egy mérkőzésen, akkor az Őcsényt verték 13–0-ra, most a dunaszentgyörgyieknek gurított egy tucat plusz egy gólt, akik legutóbb áprilisban a Madocsától kaptak ennyit. A Gyönk kétszer is vezetett, de pont nélkül távozott Németkérről, a Nagydorog, a Tolna és a Gyapa is „lenullázta” ellenfelét.

Tolna Vármegyei III. osztály, Kelet, 9. forduló

Szedresi SE–Madocsa SE 4–0 (3–0). Szedres, v.: Lengyel S. (Albert J., Kiss J.). Gólszerző: Csontos M. (4.), Farkas M. (8.), Vámosi A. (17.), Bíró Adrián (88.)

Nagydorog KSE–Sióagárdi SE 4–0 (3–0). Nagydorog, v.: Berengyán (Száraz Z., Czagány). Gólszerző: Sáfrány (27., 42., az első 11-esből), Acsádi N. (21.), Berek (62.)

Németkéri SE–Gyönki SE 4–2 (1–1). Németkér, v.: Kiss G. (Heitzmann, Zászlósi). Gólszerző: Csonka J. (44., 81.), Csonka T. (83.), Majoros E. (90+3.), illetve Simon J. (18., 54.)

Fotó: Molnár Gyula



Tolna VFC-Bogyiszló–Györköny SE 3–0 (1–0). Tolna, v.: Álló (Kapéter J.). Gólszerző: Vadas (45.), Bucher (46.), Föglein (67.)

Kajdacsi SE–Dunaszentgyörgyi SE 13–0 (7–0). Kajdacs, v.: Csobot L. (Albert J.). Gólszerző: Brautigam (24., 50., 83., 90.), Hencz (3., 37., 44.), Palló (11., 16., 80.), Kapás (42.), Csiki R. (72.), Zsinkó (86.)

Gyapa Derbi SE–Decs LSE 3–0 (3–0). Dunakömlőd, v.: Málinger (Száraz Z., Osztermájer). Gólszerző: Rácz D. (10.), Gaál (29.), Glósz (42.)