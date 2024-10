Nincs könnyű helyzetben a Debrecen és Máté Csaba. Amennyiben a Loki szombaton nem nyer a Paksi FC ellen, akár fel is állíthatják a hajdúsági klub kispadjáról a szekszárdi illetőségű vezetőedzőt. Nincs jó passzban a DVSC, amely az 54 éves szakember irányításával eddig mind a három bajnokiját elveszítette az NB I-ben: Nyíregyházán 3–2-re, otthon az MTK-tól szintén 3–2-re kaptak ki a piros-fehérek, akik a válogatott meccsek miatt elrendelt szünet előtt 1–0-ra maradtak alul a Puskás Akadémiával szemben.

Máté Csaba és a DVSC győzelmi kényszerben lesz a Paksi FC ellen

A Paksi FC ellentétes utat jár be, az előző két bajnokiját megnyerte, előbb idegenben, Windecker József 96. percben szerzett góljával verték meg a fehérváriakat a zöldek, majd a címvédő Ferencvárost múlták felül bravúros játékkal 3–1-re. Bognár György csapatának nem igazán jöttek jól a Nemzetek Ligája-meccsek, hiszen jó formába lendültek, de most...

Máté Csaba Lokija ellen szeretnének kettőről a háromra lépni

– Erős győzelmi kényszerben van a Debrecen, ráadásul otthon is játszanak, így egészen biztos, hogy nehéz dolgunk lesz – mondta Szabó János, a paksiak védője, aki néhány napja még abból az apropóból nyilatkozott hírportálunknak, hogy 15 éves lett az U20-as egyiptomi világbajnokságon megszerzett magyar bronzérem. – Nagyon bízom ugyanakkor a csapatban, hogy ismét sikerül az igazi játékunkat játszani, és akkor a mérkőzés végén újra boldogok lehetünk. A DVSC-hez kétségkívül nem nyerni járunk, de ezt a statisztikát most megcáfolnánk. Ellenfelünk a pálya minden részén veszélyes, így rettentő fontos lesz a koncentráció, amit az első perctől fogva végig fenn kell tartanunk, valamint a mérkőzésen belüli fordulópontokból is kedvezően kell majd kijönnünk – tette hozzá Szabó.

Szabó János, a Paksi FC védője tudja, hogy Debrecenben ésszel kell futballozniuk

Tényleg nem nyerni járnak a paksiak Debrecenbe. Ez lesz a két gárda 21. összecsapása a Hajdúságban, s a Paks mindössze kétszer tudott nyerni, egyszer 2012 novemberében (1–0-ra), egyszer pedig 2017 márciusában (3–1-re). Öt döntetlen mellett a DVSC 13-szor győzött!

– Hallottam, milyen rég nem nyertünk Debrecenben, emiatt is jó lenne ezúttal mindhárom pontot hazahozni – tekintett előre a mérkőzésre Vécsei Bálint. – Ellenfelünk, ahogy látjuk az eredményeiket, nincs olyan jó formában, de úgy gondolom, játékerőben sokkal magasabb szinten állnak, mint azt a jelenlegi tabella mutatja. Biztos tehát, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, ugyanakkor a válogatott szünet után is szeretnénk folytatni azt a remek sorozatunkat, amit a Fehérvár és a Ferencváros ellen elkezdtünk. Mindent megteszünk tehát annak érdekében, hogy győzzünk – tette hozzá Vécsei.