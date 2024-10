Némi meglepetésre, de teljesen megérdemelten győzte le idegenben a bölcskeieket a Kakasd SE a vármegyei I. osztály szerdai összecsapásán. A vendégek remekül használták ki a helyzeteiket, s a 3–1-es sikerüknek köszönhetően máris felugrottak a dobogóra.

– Jobban kezdtek a bölcskeiek, volt egy kapufájuk is az elején, mi a huszadik perc környékén érkeztünk meg a mérkőzésbe – mondta Bozsó Gábor, a kakasdiak edzője. – Sikerült rendeznünk a sorokat, így a folytatásban kiegyenlítettebb lett a játék, csak kisebb helyzetek alakultak ki, de a hazaiak megszerezték a vezetést. A második félidő első fele nekünk sikerült jobban, fordítani tudtunk, sőt még egy gólt szereztünk. A hajrában nagyon nyomtak a bölcskeiek, jöttek sorban a beadások a kapunk elé, de álltuk a sarat, és azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk – húzta alá.

A kakasdi győzelem értékét növeli, hogy Török Ákos után Réti Dánielre (a belső védőnek a szalagjai húzódtak meg) sem számíthatott a szakember, aki két fiatal tehetségnek, Sztehló Olivérek és Róczó István Bálintnak is lehetőséget adott a bizonyításra, s mindketten éltek is vele. Utóbbi gólt is lőtt, azzal téve biztossá a kakasdiak sikerét.

– A hétvégi fordulóban Dunaföldvárra utazunk, s célunk az, hogy a Holler UNFC ellen is begyűjtsük a három bajnoki pontot – folyatta Bozsó Gábor. – Nem lesz könnyű dolgunk annak ellenére sem, hogy a hazaiaknak még nincs pontjuk. Újabb játékos esett ki a sorból, a szombati bajnokin Mayer Norbertre sem számíthatok. De győzni akarunk, mert az a célunk, hogy meccsről meccsre jobbak legyünk, és lépegessünk felfelé a bajnoki tabellán – fogalmazott a kakasdiak edzője.

Tolna vármegyei I. osztály, 7. forduló, szombat: Bonyhád-Börzsöny SE–Bátaszék SE 15 óra, Bölcskei SE–Dombóvár FC 15 óra, Holler UNFC–Kakasd SE 15 óra. A Tevel Medosz SE a hétvégi fordulóban szabadnapos lesz.

Vármegyei I. osztály, az állás

1. Dombóvár 5 5 0 0 19–3 15

2. Bölcske 5 4 0 1 11–4 12

3. Kakasd 5 3 1 1 12–4 10

4. Bátaszék 5 2 1 2 15–8 7

5. Börzsöny 5 2 0 3 7–16 6

6. Tevel 6 1 0 5 7–25 3

7. Holler UNFC 5 0 0 5 4–15 0